Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды

российские войска начали атаковать украинскую инфраструктуру водоснабжения. Таким образом, враг планирует оставить города Украины без воды.

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал для УНН риски возможных ударов россии по системам водоснабжения и реальные возможности их защиты в условиях ограниченных ресурсов противовоздушной обороны.

Угроза ударов по водоснабжению: что стоит за информационным шумом

В последнее время в публичном пространстве появляется много сообщений о том, что россия может готовить удары по системам водоснабжения, особенно в крупных городах. По словам эксперта, такая угроза действительно обсуждается, однако ее масштаб и реальные возможности противника часто преувеличиваются.

"Сейчас идет речь о том, что россияне готовятся бить по водоснабжению и это может представлять большую угрозу для городов, особенно крупных. Пока я не вижу, что они имеют реальные возможности оставить города без воды полностью", – отметил Крамаров.

Ограниченные возможности ПВО как ключевая проблема Украины

Ключевым фактором в вопросе защиты критической инфраструктуры эксперт называет нехватку зенитно-ракетных комплексов. Полностью прикрыть такие разветвленные системы, как водоснабжение, сейчас физически невозможно.

Как реально защитить систему водоснабжения, учитывая то, что это большая и серьезная система, и как ее прикрыть полностью, насколько это возможно? У нас просто нет достаточного количества систем. Прежде всего зенитно-ракетных средств - заметил Крамаров.

Он подчеркнул, что даже при наличии современных систем ПВО их количество не позволяет создать сплошную защиту всех критических объектов.

Роль западных систем и благодарность партнерам

Отдельно эксперт обратил внимание на помощь западных партнеров, которые поставляют Украине современные комплексы противовоздушной обороны.

Система Patriot очень эффективна, отдельная благодарность немцам за то, что они нам поставляют IRIS-T, также очень хорошо справляется с вражескими ракетами система NASAMS. Все это очень хорошо, но вопрос в количестве. Хоть у россиян и не получилось создать тотальную темноту в Украине, все же проблемы мы имели большие. То же самое может быть с системами водоснабжения. Полностью все уничтожить не получится, но проблемы быть могут - говорит эксперт.

Авиация как важный элемент защиты

Большую роль в отражении последних массированных атак, по словам Крамарова, сыграла авиация, использование которой стало возможным благодаря улучшению погодных условий.

Это очень хорошо, что сейчас нам погода позволяет использовать активнее авиацию. Последние российские крупные атаки, которые мы отразили максимально хорошо, это было благодаря тому, что мы могли применять авиацию. Это также важный фактор, который и может спасти нас и в этой ситуации - отметил Крамаров.

Он пояснил, что в течение зимы возможности авиации были существенно ограничены из-за погоды, и это создавало дополнительные риски для системы противовоздушной обороны.

Мы не могли использовать ее почти с конца декабря 2025 года, потому что погодные условия вообще этого не позволяли - заметил он.

Возможен ли сценарий длительного обезвоживания городов

Оценивая риск того, что крупные города, в частности Киев, могут остаться без воды на длительное время, эксперт отметил, что сейчас такой сценарий выглядит маловероятным.

Если мы говорим об энергетике, как мы видим, россияне все же провалили замысел тотального блэкаута. Здесь будет, скорее всего, так же - сказал Крамаров.

Он признал, что теоретически удары по водоснабжению возможны, но на практике противник ограничен ресурсами.

Теоретически это возможно. Однако, на сегодняшний день, учитывая количество их ресурсов – это будет трудно. Отдельные трудности да, но полностью вынести нам воду – не получится. Нужно очень много средств для этого. Хочу повторить, тотальный блэкаут россияне не сумели устроить. Здесь, думаю, ситуация примерно такая же - подытожил Крамаров.

Таким образом, по оценке военного эксперта, угроза ударов по системам водоснабжения существует, но сейчас она не носит критического характера, а главным фактором сдерживания остается сочетание работы ПВО, авиации и ограниченных возможностей россии реализовать такие сценарии.

