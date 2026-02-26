Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Киев • УНН
В Женеве началась двусторонняя встреча украинской делегации с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждаются экономическая поддержка Украины, инвестиции, а также подготовка к трехсторонним переговорам с РФ и гуманитарный трек по обменам.
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, на повестке дня - "prosperity package", подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием РФ, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов, идет работа над практическими решениями, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в четверг в Telegram, пишет УНН.
Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером
С украинской стороны, по словам Умерова, вместе с ним в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак.
"Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", - сообщил Умеров.
И добавил: "Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны – необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом".
"Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан", - отметил он.
Умеров подчеркнул: "Работаем над практическими решениями".
"Об итогах сообщим после завершения встречи", - указал глава украинской делегации.
