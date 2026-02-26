$43.240.02
12:47 • 8 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 23675 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 19435 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 34789 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 50116 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 44632 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 47576 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 29214 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21003 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 55292 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Женеве началась двусторонняя встреча украинской делегации с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждаются экономическая поддержка Украины, инвестиции, а также подготовка к трехсторонним переговорам с РФ и гуманитарный трек по обменам.

Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров

Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, на повестке дня - "prosperity package", подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием РФ, гуманитарный трек и вопросы возможных обменов, идет работа над практическими решениями, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в четверг в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

- указал Умеров.

С украинской стороны, по словам Умерова, вместе с ним в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак.

"Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", - сообщил Умеров.

И добавил: "Также вместе с Давидом обсудим подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны – необходимо синхронизировать позиции перед этим этапом".

"Важный блок – гуманитарный трек и вопросы возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан", - отметил он.

Умеров подчеркнул: "Работаем над практическими решениями".

"Об итогах сообщим после завершения встречи", - указал глава украинской делегации.

Украина и США обсудят послевоенное восстановление в Женеве - Reuters26.02.26, 13:49 • 1406 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира