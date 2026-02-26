$43.240.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина и США обсудят послевоенное восстановление в Женеве - Reuters

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Украинские и американские официальные лица провели переговоры в Женеве по послевоенному восстановлению Украины. Переговоры состоялись при участии Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Украина и США обсудят послевоенное восстановление в Женеве - Reuters

Украинские и американские официальные лица "собрались в Женеве для переговоров по послевоенному восстановлению" в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Переговоры в Женеве со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером должны были начаться около полудня", сообщил украинский чиновник. Рустем Умеров, глава переговорной группы Украины и глава Совета национальной безопасности и обороны, будет представлять Украину.

"Продолжение восстановления Украины после разрушений, нанесенных российскими воздушными ударами и боевыми действиями на передовой, стало важным элементом в более широких переговорах о том, как прекратить войну, которая на этой неделе вступила в свой пятый год", - говорится в публикации.

Как отмечается, Украина надеется привлечь около 800 миллиардов долларов государственных и частных средств в течение следующих 10 лет для восстановления страны.

"Когда весь мир требует от москвы наконец прекратить эту бессмысленную войну, путин делает ставку на больше террора, атак и агрессии", – заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после очередных ударов, повторив призывы к усилению санкций против россии и военной поддержки Украины.

В среду Зеленский заявил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и согласился, что следующая сессия трехсторонних переговоров с россией в марте должна привести к встрече лидеров стран для решения самых чувствительных нерешенных вопросов.

"Это единственный способ решить все сложные и деликатные вопросы и наконец положить конец войне", – сказал Зеленский после разговора, в котором также участвовали Уиткофф и Кушнер.

"США давят на Украину, чтобы она нашла способ прекратить крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Но москва и Киев остаются далеко разными в своих позициях", отмечает издание.

Украинские и российские переговорщики встретились на прошлой неделе в Женеве на своей третьей встрече при посредничестве США в этом году, "но не смогли достичь никакого прорыва по ключевым вопросам преткновения, включая территорию", пишет издание.

Также в четверг в Женеве Уиткофф и Кушнер должны провести третий раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи при посредничестве Омана.

Начало переговоров Украины и США ожидается до обеда – пресс-секретарь Умерова26.02.26, 10:45

Юлия Шрамко

