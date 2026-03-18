Чехия хочет ограничить временную защиту для беженцев из Украины

Чехия планирует пересмотреть условия временной защиты украинских беженцев после 2027 года, рассматривая ограничения для мужчин трудоспособного возраста и жителей западных регионов. Окончательное решение должно согласовать ЕС. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Чехия рассматривает возможность ужесточения условий предоставления временной защиты украинским беженцам после 2027 года - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Любомир Метнар заявил, что в будущем защита может не распространяться на мужчин трудоспособного возраста или на людей, прибывающих из западных регионов Украины. Однако такие изменения не могут быть приняты на национальном уровне – решение должно согласовываться в рамках Европейского Союза, где и действует механизм временной защиты. Сейчас Прага ведет переговоры с другими странами ЕС, пытаясь найти общий подход.

Временная защита уже продлена ЕС до марта 2027 года и позволяет украинцам легально проживать и работать на территории стран ЕС. При этом Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения среди всех стран союза – более 401 тысячи человек, и ежемесячно прибывает еще около шести тысяч. Власти предупреждают, что возможности страны находятся на пределе, что усиливает давление на необходимость пересмотра действующих правил.

Одним из обсуждаемых вариантов является введение географического критерия, по которому защита не распространялась бы на выходцев из относительно безопасных западных областей Украины. Также рассматривается идея ограничения для мужчин трудоспособного возраста – как из-за потребностей самой Украины, заинтересованной в их возвращении для восстановления страны, так и в контексте возможной мобилизации. В то же время окончательного решения пока нет, и обсуждения находятся на начальной стадии.

По данным Eurostat, Чехия лидирует в ЕС по числу украинских беженцев на тысячу жителей, значительно опережая Польшу и Словакию. В то же время такие страны, как Германия и Франция, принимают заметно меньше переселенцев. Ожидается, что в ближайшее время вопрос будущего временной защиты будет вынесен на общеевропейскую дискуссию. При этом чешские власти вынуждены учитывать и экономические факторы: работодатели предупреждают, что массовый отъезд украинских работников может негативно повлиять на экономику страны.

