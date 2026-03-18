$43.950.1350.640.06
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
89%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Блогеры
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Словакия
Реклама
УНН Lite
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно15:54 • 10107 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 30453 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 30705 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 35327 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 40219 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
ТикТок
Ракетная система С-400

Чехия хочет ограничить временную защиту для беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

Чехия рассматривает отмену защиты для мужчин и жителей западных областей после 2027 года. Решение требует согласования на уровне Евросоюза.

Чехия планирует пересмотреть условия временной защиты украинских беженцев после 2027 года, рассматривая ограничения для мужчин трудоспособного возраста и жителей западных регионов. Окончательное решение должно согласовать ЕС. Об этом сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Министр внутренних дел Любомир Метнар заявил, что в будущем защита может не распространяться на мужчин трудоспособного возраста или на людей, прибывающих из западных регионов Украины. Однако такие изменения не могут быть приняты на национальном уровне – решение должно согласовываться в рамках Европейского Союза, где и действует механизм временной защиты. Сейчас Прага ведет переговоры с другими странами ЕС, пытаясь найти общий подход.

Временная защита уже продлена ЕС до марта 2027 года и позволяет украинцам легально проживать и работать на территории стран ЕС. При этом Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения среди всех стран союза – более 401 тысячи человек, и ежемесячно прибывает еще около шести тысяч. Власти предупреждают, что возможности страны находятся на пределе, что усиливает давление на необходимость пересмотра действующих правил.

Одним из обсуждаемых вариантов является введение географического критерия, по которому защита не распространялась бы на выходцев из относительно безопасных западных областей Украины. Также рассматривается идея ограничения для мужчин трудоспособного возраста – как из-за потребностей самой Украины, заинтересованной в их возвращении для восстановления страны, так и в контексте возможной мобилизации. В то же время окончательного решения пока нет, и обсуждения находятся на начальной стадии.

Дополнение

По данным Eurostat, Чехия лидирует в ЕС по числу украинских беженцев на тысячу жителей, значительно опережая Польшу и Словакию. В то же время такие страны, как Германия и Франция, принимают заметно меньше переселенцев. Ожидается, что в ближайшее время вопрос будущего временной защиты будет вынесен на общеевропейскую дискуссию. При этом чешские власти вынуждены учитывать и экономические факторы: работодатели предупреждают, что массовый отъезд украинских работников может негативно повлиять на экономику страны.

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Чешская Республика
Германия
Словакия
Украина
Польша