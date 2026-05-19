Евангелисты США уже выбирают преемника Трампа – Рубио опережает Вэнса
Киев • УНН
Евангелисты США видят Марко Рубио преемником Трампа в 2028 году. Он опережает Джей Ди Вэнса благодаря высокому уровню доверия и опыту.
Американские евангелисты, которые были ключевой электоральной опорой Дональда Трампа, уже начали оценивать потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года. На данный момент предпочтение среди религиозных консерваторов отдается госсекретарю США Марко Рубио, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Часть влиятельных евангелистов считает Рубио политиком, способным объединить сторонников MAGA и традиционных республиканцев. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс сохраняет поддержку среди более молодых консерваторов.
Марко Рубио гораздо лучше известен американским евангелистам, чем Джей Ди Вэнс
По его словам, Рубио "пользуется большим доверием" среди консервативных христиан.
Евангелисты остаются ключевыми для республиканцев
Politico отмечает, что белые евангельские протестанты поддержали Трампа на выборах 2024 года на уровне 82%, а потому их позиция будет критически важной на праймериз Республиканской партии.
Нет ни одного пути к выдвижению кандидатуры, который не пролегает через пункт избирательной комиссии евангелистов
Издание добавляет, что Рубио имеет многолетние связи с евангельскими кругами и активно работал с ними еще во время президентской кампании 2016 года.
