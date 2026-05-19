Евангелисты США уже выбирают преемника Трампа – Рубио опережает Вэнса

$44.160.0951.410.15
ukenru
16:01 • 5104 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
14:16 • 12915 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
14:00 • 14321 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
13:39 • 14886 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
13:34 • 21134 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
12:58 • 18508 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 13436 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
19 мая, 11:20 • 14578 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
19 мая, 10:17 • 14853 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
19 мая, 10:00 • 28453 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.9м/с
72%
748мм
Популярные новости
Глава военного комитета НАТО назвал войну в Украине "жестокой" и предупредил о шторме на фоне кризисов в мире19 мая, 08:46 • 15477 просмотра
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который зашел в подъезд за 15-летней девушкой и совершил развратные действия19 мая, 09:59 • 13802 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 17126 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo13:54 • 13339 просмотра
В Китае тайно обучали российских военных, и некоторые затем отправились на войну в Украине - Reuters13:57 • 8526 просмотра
публикации
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo13:54 • 13398 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?13:34 • 21160 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo13:19 • 17178 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
12:58 • 18522 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего19 мая, 10:00 • 28456 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Блогеры
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Иран
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 27220 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 68652 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 68670 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 93302 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 92002 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Евангелисты США уже выбирают преемника Трампа – Рубио опережает Вэнса

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Евангелисты США видят Марко Рубио преемником Трампа в 2028 году. Он опережает Джей Ди Вэнса благодаря высокому уровню доверия и опыту.

Евангелисты США уже выбирают преемника Трампа – Рубио опережает Вэнса

Американские евангелисты, которые были ключевой электоральной опорой Дональда Трампа, уже начали оценивать потенциальных кандидатов на президентские выборы 2028 года. На данный момент предпочтение среди религиозных консерваторов отдается госсекретарю США Марко Рубио, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Часть влиятельных евангелистов считает Рубио политиком, способным объединить сторонников MAGA и традиционных республиканцев. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс сохраняет поддержку среди более молодых консерваторов.

Марко Рубио гораздо лучше известен американским евангелистам, чем Джей Ди Вэнс

– заявил президент Южной баптистской теологической семинарии Эл Молер.

По его словам, Рубио "пользуется большим доверием" среди консервативных христиан.

Евангелисты остаются ключевыми для республиканцев

Politico отмечает, что белые евангельские протестанты поддержали Трампа на выборах 2024 года на уровне 82%, а потому их позиция будет критически важной на праймериз Республиканской партии.

Трамп назвал Вэнса и Рубио "командой мечты" на выборах 2028 года12.05.26, 10:23 • 3229 просмотров

Нет ни одного пути к выдвижению кандидатуры, который не пролегает через пункт избирательной комиссии евангелистов

– заявил глава Коалиции «Вера и свобода» Ральф Рид.

Издание добавляет, что Рубио имеет многолетние связи с евангельскими кругами и активно работал с ними еще во время президентской кампании 2016 года.

Инсайдеры Белого дома видят Рубио на подъёме как потенциальный выбор для гонки 2028 года - Politico25.04.26, 16:15 • 3754 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Соединённые Штаты