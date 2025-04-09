81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.
4 апреля отмечается годовщина создания НАТО. Альянс оказывает всестороннюю поддержку Украине для укрепления обороноспособности. Вопрос вступления Украины в НАТО остается сложным.
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 6,7 миллиардов крон на 2025-2027 годы. Средства пойдут на ПВО, артиллерию и поддержку Военно-воздушных сил.
Программа Ukraine2EU будет оказывать целевую помощь Украине на пути к членству в ЕС. Ukraine2EU будет поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. В пакет войдут закупки оборонного оборудования и финансовые пожертвования.
Совокупный доход десятки крупнейших медкорпораций Украины в 2024 году составил 14,59 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году. Лидером является "Добробут" с доходом 3,34 млрд грн.
В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Швеция и Северо-Балтийские страны просят Еврокомиссию предоставить предложения для ускорения вступления Украины в ЕС. Венгрия угрожает блокировать переговоры, пока не будут решены вопросы прав венгерского меньшинства.
В Минобороны Швеции заявили, что передача самолетов ASC890 Украине происходит без задержек, но сроки зависят от готовности F-16. Швеция также помогает обучать украинских пилотов.
Государство контролирует топ-5 банков Украины, иностранцы - почти половину учреждений. Часть банков связана с политиками и корпорациями, что влияет на их деятельность.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Оружейные компании США, Британии и Турции могут быть исключены из фонда ЕС на оборону, если их страны не подпишут соглашения с Брюсселем. По меньшей мере 65% средств пойдут на продукцию в ЕС, Норвегии и Украине.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.
Иран пытался избежать ответственности, отрицая юрисдикцию Совета ИКАО. Однако, дело будет рассмотрено по существу в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.
Швеция подписала контракт на производство и поставку Украине 18 САУ Archer и 5 контрбатарейных радаров ARTHUR стоимостью около 300 млн долларов. Это усилит артиллерийский потенциал Украины.
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности предоставить вооружение для международной миротворческой миссии в Украине. Компания может предложить более 2000 наименований вооружений, в частности танки и бронеавтомобили.
В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.
Служба безопасности Швеции прогнозирует значительный риск ухудшения безопасности в стране на 2024-2025 годы. Наибольшей угрозой считается россия, которая может осуществлять диверсии против поддержки Украины и телекоммуникаций.
Экспорт военного оборудования Швеции достиг исторического максимума в 29 миллиардов крон в 2024 году. ОАЭ, США и Бразилия стали крупнейшими импортерами, а помощь Украине удвоилась.
Трамп приватно заявил, что соглашений о добыче полезных ископаемых недостаточно для восстановления помощи США Украине. Он требует от Зеленского уступок по оккупированным территориям и проведения выборов.
США сообщили союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе после 2025 года. Это решение повлияет на учения в Швеции и других странах НАТО, так как США планируют перенаправить военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.
Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.
На саммитах в Лондоне и ЕС обсудят усиление обороны Украины и долговременные гарантии безопасности. Макрон подчеркнул важность «стратегической неопределенности» в отношении размещения европейских войск для мирных переговоров.