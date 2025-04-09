США отказываются от планирования новых военных учений в Европе - СМИ

США сообщили союзникам о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе после 2025 года. Это решение повлияет на учения в Швеции и других странах НАТО, так как США планируют перенаправить военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион.