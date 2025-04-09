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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28816 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская группа Ziferblat выступит в первом полуфинале Евровидения-2025: под каким номером

Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.

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Военная неопределенность Европы: Макрон раскрыл планы на саммитах для поддержки Украины

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