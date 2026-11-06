Франция возьмёт под защиту аэропорт в Польше, через который Украине поставляют западную помощь
Киев • УНН
С 1 января Франция в рамках миссии НАТО будет обеспечивать ПВО района аэропорта Жешува. Французские системы будут работать вместе с американскими Patriot.
Франция возьмёт на себя ответственность за противовоздушную оборону аэропорта Жешув в Польше — главного хаба для поставок западной помощи Украине — в рамках миссии НАТО, заявил в пятницу посол Франции в Варшаве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
С 1 января в рамках НАТО Франция возьмёт на себя противовоздушную оборону района вокруг Жешува. Это будет первый случай использования французского оборудования для этой цели
Он отметил, что французские системы противовоздушной обороны будут работать совместно с американскими комплексами Patriot. Это позволит проверить совместимость двух систем. Посол не уточнил, как долго продлится французская защита.
В настоящее время аэропорт Жешув-Ясёнка защищают нидерландские системы Patriot, а Швеция развернёт свои комплексы в следующем месяце.
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