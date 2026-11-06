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Франция возьмёт под защиту аэропорт в Польше, через который Украине поставляют западную помощь

Киев • УНН

 • 488 просмотра

С 1 января Франция в рамках миссии НАТО будет обеспечивать ПВО района аэропорта Жешува. Французские системы будут работать вместе с американскими Patriot.

Франция возьмёт под защиту аэропорт в Польше, через который Украине поставляют западную помощь

Франция возьмёт на себя ответственность за противовоздушную оборону аэропорта Жешув в Польше — главного хаба для поставок западной помощи Украине — в рамках миссии НАТО, заявил в пятницу посол Франции в Варшаве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

С 1 января в рамках НАТО Франция возьмёт на себя противовоздушную оборону района вокруг Жешува. Это будет первый случай использования французского оборудования для этой цели

- сообщил журналистам в Варшаве посол Этьен де Понсен.

Он отметил, что французские системы противовоздушной обороны будут работать совместно с американскими комплексами Patriot. Это позволит проверить совместимость двух систем. Посол не уточнил, как долго продлится французская защита.

В настоящее время аэропорт Жешув-Ясёнка защищают нидерландские системы Patriot, а Швеция развернёт свои комплексы в следующем месяце.

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Ольга Розгон

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