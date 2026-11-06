Франція візьме під захист аеропорт у Польщі, через який Україні постачають західну допомогу
Київ • УНН
Із 1 січня Франція в межах місії НАТО забезпечуватиме ППО району аеропорту Жешува. Французькі системи працюватимуть разом із Patriot США.
Франція візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону аеропорту Жешув у Польщі — головного хабу для постачання західної допомоги Україні — у межах місії НАТО, заявив у п’ятницю посол Франції у Варшаві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
З 1 січня в межах НАТО Франція візьме на себе протиповітряну оборону району навколо Жешува. Це буде перший випадок використання французького обладнання для цієї мети
Він зазначив, що французькі системи протиповітряної оборони працюватимуть спільно з американськими комплексами Patriot. Це дасть змогу перевірити сумісність двох систем. Посол не уточнив, як довго триватиме французький захист.
Наразі аеропорт Жешув-Ясьонка захищають нідерландські системи Patriot, а Швеція розгорне свої комплекси наступного місяця.
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