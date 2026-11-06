Франція візьме під захист аеропорт у Польщі, через який Україні постачають західну допомогу

Франція візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону аеропорту Жешув у Польщі — головного хабу для постачання західної допомоги Україні — у межах місії НАТО, заявив у п’ятницю посол Франції у Варшаві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

З 1 січня в межах НАТО Франція візьме на себе протиповітряну оборону району навколо Жешува. Це буде перший випадок використання французького обладнання для цієї мети