Президент Польщі звинуватив Туска у спробі державного перевороту через реформу Конституційного трибуналу

У Польщі загострився політичний конфлікт між президентом Каролем Навроцьким та прем'єр-міністром Дональдом Туском через реформу Конституційного трибуналу. Глава держави звинуватив уряд у незаконному захопленні влади, тоді як Туск наполягає на необхідності відновлення верховенства права. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Суперечка стосується призначення суддів Конституційного трибуналу, склад якого формувався за попереднього уряду партії "Право і справедливість" (PiS). Уряд Туска та Європейська комісія вважають реформу необхідною для забезпечення незалежності суду відповідно до стандартів ЄС.

Минулої п'ятниці від посад усунули голову трибуналу та його заступника. У вівторок 8 суддів, обраних чинною парламентською більшістю, провели засідання та заявили про відновлення роботи суду.

Навроцький звинуватив Туска в незаконних діях

Під час засідання Ради національної безпеки президент Польщі публічно розкритикував прем'єра, поклавши на нього відповідальність за ситуацію навколо трибуналу.

Повна відповідальність за кожного поліцейського поза межами трибуналу, за всі незаконні дії, включаючи тимчасове відсторонення суддів та видачу незаконних наказів, лежить на одній людині, яка присутня в цій кімнаті, – прем'єр-міністрі Дональді Туску – заявив Навроцький.

Він також закликав уряд припинити втручання в роботу Конституційного трибуналу. Президент та представники правого політичного табору не визнають повноважень судді Анни Корвін-Пьотровської, яка очолила установу після відсторонення попереднього керівництва.

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