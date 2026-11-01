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"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі

Київ • УНН

 • 5496 перегляди

Дональд Туск звинуватив проросійські сили у втручанні в конфлікт навколо Конституційного трибуналу Польщі. За словами прем’єра, проросійські сили користуються підтримкою армії російських ботів.

"Отримують підтримку армії російських ботів": Туск заявив про втручання рф у конфлікт у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу країни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Туск записав відеозвернення після нічних заворушень біля будівлі Трибуналу у Варшаві. Він заявив, що вже багато років у Польщі є політики й організації, які прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права.

Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше, вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога кремля

- сказав глава польського уряду.

Він також звинуватив президента країни Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" у блокуванні змін у роботі Трибуналу й наголосив, що Польща не повинна поступатися незалежною демократією, яку так довго виборювала.

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Контекст

У п’ятницю, 30 жовтня, Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повернувся до Варшави після того, як голову Конституційного суду Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.

Тоді ж поліція зіткнулася з протестувальниками біля будівлі Конституційного суду Польщі після того, як його головного суддю було відсторонено від посади, як зазначає The Guardian, у межах останньої ескалації десятирічної суперечки щодо правового статусу суду.

Сутички відбулися після суперечливого рішення групи призначених урядом суддів відсторонити від посади оскаржуваного голову суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського на тлі розбіжностей щодо легітимності цієї колегії.

Цей крок викликав бурхливу реакцію правої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS), лідер якої Ярослав Качинський засудив те, що він назвав "нападом" на суд.

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Вадим Хлюдзинський

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