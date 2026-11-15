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Що святкують 15 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

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15 листопада відзначають дні рециклінгу, ув’язнених письменників і музичної терапії. За новим стилем починається Різдвяний піст.

Що святкують 15 листопада в Україні та світі

15 листопада у світі відзначають Всесвітній день рециклінгу, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні та Європейський день музичної терапії. У церковному календарі за новим стилем розпочинається Різдвяний піст, а за старим стилем згадують святих мучеників, пише УНН.

Всесвітній день рециклінгу (Global Recycling Dayта)

Глобальна екологічна дата, започаткована у США у 1997 році з ініціативи Національної коаліції з переробки відходів і згодом підтримана екологічними організаціями по всьому світу. Подія покликана привернути увагу урядів, промисловості та споживачів до критичної важливості сортування сміття та повторного використання сировини — паперу, пластику, скла, металів та електроніки. День наголошує, що вторинна переробка дозволяє суттєво скоротити обсяги сміттєзвалищ, зменшити видобуток первинних природних ресурсів, зекономити енергію та знизити рівень викидів парникових газів.

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні (Day of the Imprisoned Writer)

Правозахисна дата, заснована у 1981 році Комітетом письменників у в'язницях Міжнародного ПЕН-клубу. Подія присвячена захисту авторів, журналістів, видавців і блогерів, які зазнають переслідувань, арештів, цензури або фізичної розправи за реалізацію права на свободу слова та висловлювання поглядів. Щороку ПЕН-клуб виокремлює кілька знакових справ ув'язнених літераторів із різних країн, закликаючи міжнародну спільноту до солідарності та тиску на авторитарні режими.

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

Офіційна пам'ятна дата ООН, закріплена резолюцією Генеральної Асамблеї від 26 жовтня 2005 року, яка відзначається щороку у третю неділю листопада. Подія покликана вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули або отримали тяжкі травми внаслідок аварій на дорогах, висловити підтримку їхнім родинам, подякувати працівникам екстрених служб і медикам, а також нагадати водіям і пішоходам про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху.

Європейський день музичної терапії (European Music Therapy Day)

Професійна медична  дата, започаткована Європейською конфедерацією музичної терапії. Подія популяризує науково обґрунтоване застосування музики як клінічного інструменту для психологічної, когнітивної та фізичної реабілітації пацієнтів із неврологічними розладами, посттравматичним стресовим розладом, аутизмом, депресією та деменцією.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни розпочинають Різдвяний піст — сорокаденний період духовного і тілесного приготування до свята Різдва Христового, який триватиме до 24 грудня включно. Також цього дня вшановують пам'ять святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва — християн із сирійського міста Едеси, які під час гонінь імператорів Діоклетіана та Ліцинія відмовилися принести жертви язичницьким ідолам, витримали тривалі ув'язнення й катування та прийняли мученицьку кончину, ставши у церковній традиції покровителями християнського шлюбу та родини.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Акиндина, Пигасія, Аффонія, Елпидифора і Анемподиста — перських християнських сановників при дворі царя Сапора II, які таємно сповідували християнство, а після викриття мужньо перенесли жорстокі тортури, під час яких їхня стійкість навернула до віри тисячі очевидців, включаючи самого ката Аффонія та вельможу Елпидифора.

Олександра Месенко

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