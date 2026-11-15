Что празднуют 15 ноября в Украине и мире

15 ноября в мире отмечают Всемирный день рециклинга, Международный день писателей, находящихся в заключении, и Европейский день музыкальной терапии. В церковном календаре по новому стилю начинается Рождественский пост, а по старому стилю вспоминают святых мучеников, пишет УНН.

Всемирный день рециклинга (Global Recycling Dayта)

Глобальная экологическая дата, учреждённая в США в 1997 году по инициативе Национальной коалиции по переработке отходов и впоследствии поддержанная экологическими организациями по всему миру. Событие призвано привлечь внимание правительств, промышленности и потребителей к критической важности сортировки мусора и повторного использования сырья — бумаги, пластика, стекла, металлов и электроники. День подчёркивает, что вторичная переработка позволяет существенно сократить объёмы свалок, уменьшить добычу первичных природных ресурсов, сэкономить энергию и снизить уровень выбросов парниковых газов.

Международный день писателей, находящихся в заключении (Day of the Imprisoned Writer)

Правозащитная дата, учреждённая в 1981 году Комитетом писателей в тюрьмах Международного ПЕН-клуба. Событие посвящено защите авторов, журналистов, издателей и блогеров, подвергающихся преследованиям, арестам, цензуре или физической расправе за реализацию права на свободу слова и выражение взглядов. Каждый год ПЕН-клуб выделяет несколько знаковых дел заключённых литераторов из разных стран, призывая международное сообщество к солидарности и давлению на авторитарные режимы.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

Официальная памятная дата ООН, закреплённая резолюцией Генеральной Ассамблеи от 26 октября 2005 года, которая отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Событие призвано почтить память миллионов людей, погибших или получивших тяжёлые травмы в результате аварий на дорогах, выразить поддержку их семьям, поблагодарить сотрудников экстренных служб и медиков, а также напомнить водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Европейский день музыкальной терапии (European Music Therapy Day)

Профессиональная медицинская дата, учреждённая Европейской конфедерацией музыкальной терапии. Событие популяризирует научно обоснованное применение музыки как клинического инструмента для психологической, когнитивной и физической реабилитации пациентов с неврологическими расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством, аутизмом, депрессией и деменцией.

По новому календарю православные и греко-католические верующие начинают Рождественский пост — сорокадневный период духовной и телесной подготовки к празднику Рождества Христова, который продлится по 24 декабря включительно. Также в этот день чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива — христиан из сирийского города Эдессы, которые во время гонений императоров Диоклетиана и Лициния отказались приносить жертвы языческим идолам, выдержали длительное заключение и пытки и приняли мученическую смерть, став в церковной традиции покровителями христианского брака и семьи.

По старому календарю верующие чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста — персидских христианских сановников при дворе царя Сапора II, которые тайно исповедовали христианство, а после разоблачения мужественно перенесли жестокие пытки, во время которых их стойкость обратила в веру тысячи очевидцев, включая самого палача Аффония и вельможу Елпидифора.