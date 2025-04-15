Піт Хегсетх

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23233 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147105 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133754 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131668 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77216 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Американський телевізійний ведучий та державний службовець (народився 1980 року)
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Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6666 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12703 перегляди

Умєров заявив, що Гегсет взяв участь у засіданні “Рамштайн”

Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.

Війна • 11 квітня, 13:09 • 8361 перегляди

З 1 трлн до 150 млрд: Маск різко знизив цілі DOGE щодо заощаджень у федеральному бюджеті

Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.

Економіка • 11 квітня, 07:18 • 4231 перегляди

США і Панама близькі до угоди щодо проходу військових кораблів через Панамський канал - Гегсет

США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.

Новини Світу • 10 квітня, 09:11 • 9189 перегляди

Очільник Пентагону збирається захищати Панамський канал від Китаю: Пекін відповів

США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.

Новини Світу • 9 квітня, 11:00 • 7987 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8290 перегляди

Трамп заявив про затвердження оборонного бюджету США на близько $1 трлн

Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.

Новини Світу • 8 квітня, 06:55 • 5493 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11311 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.

Війна • 2 квітня, 20:19 • 10858 перегляди

Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню Strait Thunder-2025A

Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.

Новини Світу • 2 квітня, 01:17 • 9812 перегляди

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.

Новини Світу • 1 квітня, 00:35 • 12636 перегляди

США модернізують військові операції в Японії через загрозу з боку Китаю

США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Війна • 31 березня, 03:38 • 12506 перегляди

Трамп заявив, що не буде нікого звільняти через витік у чаті Signal

Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".

Новини Світу • 30 березня, 07:28 • 40399 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116109 перегляди

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.

Політика • 29 березня, 16:22 • 45063 перегляди

Витік військових планів США: Ізраїль обурений розкриттям розвідданих у Signal - ЗМІ

Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.

Політика • 29 березня, 08:59 • 17475 перегляди

Генсек НАТО підтвердив, що зниклі безвісти солдати США "загинули під час інциденту" в Литві

Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.

Новини Світу • 26 березня, 18:31 • 30817 перегляди

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.

Новини Світу • 26 березня, 16:24 • 221841 перегляди

Сенатор Вайден вимагає відставки Волца та Гегсета через "порушення нацбезпеки" США

Сенатор-демократ Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки Волца та міністра оборони Гегсета піти у відставку. Причиною стали підозри у порушенні національної безпеки США.

Новини Світу • 25 березня, 18:45 • 18801 перегляди

"Волц засвоїв урок": Трамп підтримав радника після витоку військових планів у Signal

Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.

Новини Світу • 25 березня, 14:18 • 19685 перегляди

Військові плани Трампа потрапили до журналіста: скандал у Вашингтоні, через який Волца можуть звільнити

Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.

Політика • 25 березня, 08:19 • 20869 перегляди

Витік секретного чату команди Трампа підтверджує побоювання європейських союзників - Bloomberg

У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.

Політика • 25 березня, 07:08 • 43190 перегляди

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.

Новини Світу • 24 березня, 20:50 • 10522 перегляди

Трамп хоче "Золотий купол", здатний захистити всю територію США - ЗМІ

Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.

Новини Світу • 22 березня, 18:42 • 30211 перегляди

Трамп: повідомлення "абсолютно неправдиві", Маск непоінформований про секретний план щодо КНР

Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.

Новини Світу • 21 березня, 18:13 • 31195 перегляди

Посадовці Пентагону стають все більш "прохолодні" до європейських колег - ЗМІ

Після обрання Трампа європейські оборонні відомства відчувають охолодження у відносинах з американськими колегами. Їм важко отримати зустрічі, а американські військові змінюють політику.

Новини Світу • 21 березня, 17:09 • 18126 перегляди

Гегсет скасує "марнотратні витрати" Пентагону: йдеться про контракти і гранти на понад 580 мільйонів доларів

Очільник Пентагону скасував понад 580 млн доларів грантів і контрактів, які вважаються марнотратними витратами. Серед скасувань – розробка кадрового програмного забезпечення.

Новини Світу • 21 березня, 13:38 • 12481 перегляди

NYT повідомило, що Маску у Пентагоні хочуть провести брифінг щодо потенційної війни з Китаєм: Трамп заперечує

Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

Новини Світу • 21 березня, 10:49 • 34345 перегляди

США можуть відмовитися від контролю над військами НАТО в Європі - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі. Це може стати сигналом про відхід США з альянсу та зменшити вплив Вашингтона в Європі.

Новини Світу • 19 березня, 08:00 • 11897 перегляди