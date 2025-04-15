Піт Хегсетх

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.