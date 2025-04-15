Піт Хегсетх

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.
Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.
США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.
США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.
Китай розпочав другий етап військових навчань навколо Тайваню, Strait Thunder-2025A, для блокування острова. Міжнародна спільнота висловила занепокоєння діями Китаю.
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.
Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.
Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.
Чотири американських солдати, які зникли у Литві з тренувального полігону біля Пабраде, загинули. Генсек НАТО Марк Рютте висловив співчуття родинам та близьким.
Видання The Atlantic розкрило деталі ударів США по Ємену з закритого чату Signal радників Трампа. Це сталося після критики адміністрації щодо витоку інформації.
Сенатор-демократ Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки Волца та міністра оборони Гегсета піти у відставку. Причиною стали підозри у порушенні національної безпеки США.
Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з потраплянням головного редактора The Atlantic до закритого чату, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.
Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.
У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.
Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.
Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.
Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.
Після обрання Трампа європейські оборонні відомства відчувають охолодження у відносинах з американськими колегами. Їм важко отримати зустрічі, а американські військові змінюють політику.
Очільник Пентагону скасував понад 580 млн доларів грантів і контрактів, які вважаються марнотратними витратами. Серед скасувань – розробка кадрового програмного забезпечення.
Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.
Адміністрація Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі. Це може стати сигналом про відхід США з альянсу та зменшити вплив Вашингтона в Європі.