Гегсет спростував повідомлення ЗМІ про можливу участь у виборах президента США у 2028 році
Київ • УНН
NBC News повідомило про можливі президентські амбіції Піта Гегсета. Міністр назвав ці дані неправдою та заперечив плани балотуватися.
Міністр оборони США Піт Гегсет протягом останніх кількох місяців обговорював із близькими та знайомими можливість балотуватися у президенти США у 2028 році. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох обізнаних співрозмовників, пише УНН.
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За даними джерел, ідею можливої президентської кампанії обговорювали як сам Гегсет, так і його дружина Дженніфер. Вони нібито вважають, що міністр має низку рис, які допомогли Дональду Трампу здобути популярність серед прихильників руху MAGA.
Співрозмовники NBC News стверджують, що прихильникам Трампа можуть імпонувати жорсткість Гегсета, його конфронтаційний стиль та консервативна позиція із соціальних питань.
Поїздка до Айови посилила чутки
Додаткові припущення щодо політичних амбіцій Гегсета з'явилися після його поїздки до Айови у серпні. Там він взяв участь у заході на підтримку республіканського конгресмена Зака Нанна.
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Айова традиційно відіграє важливу роль у президентських кампаніях у США, оскільки тривалий час саме там проходили перші республіканські кокуси в процесі визначення кандидата від партії.
Водночас після появи матеріалу NBC News Гегсет категорично заперечив інформацію про свої президентські плани.
100% неправда. Ми сказали про це NBC, але вони просто брешуть, посилаючись на анонімні "джерела"
Таким чином, офіційно Гегсет не оголошував про намір брати участь у президентських виборах 2028 року. Повідомлення про можливу кампанію наразі ґрунтуються на інформації анонімних джерел американських ЗМІ.
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