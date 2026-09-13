ООН попередила про найсуворішу зиму для України з 2022 року

Україна входить у "найсуворішу зиму" з часів повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова Агентства ООН з розвитку Александр Де Кроо, повідомляє УНН.

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За його словами, нині існує ризик "гуманітарної катастрофи", якщо російські атаки перекриють доступ до електроенергії та води. Посадовець підкреслив, що зараз йде "гонка з часом", щоб відремонтувати енергомережу до настання зими та падіння температури.

Ця зима буде найважчою з початку війни - попередив Де Кроо.

Він додав, що Україна почала цю зиму "з дуже слабкої бази", і в ООН "дуже, дуже стурбовані тим, чим може стати ця зима".

Це занепокоєння зумовлене тим, що, за словами Де Кроо, росія "дуже систематично" атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру.

"Це автозаправні станції, торгові центри, бізнес-центри, але особливо енергетична інфраструктура, лінії електропередач тощо. Для цього немає абсолютно жодних виправдань. ... За таких температур тут можуть виникнути обставини, близькі до гуманітарної катастрофи", - додав представник ООН.

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