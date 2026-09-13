Укрнафта встановлює габіони навколо АЗС у Києві через загрозу атак

Мережа АЗС "Укрнафта" розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура, інформує УНН.

За його словами, захисні конструкції встановлюють, зокрема, з боку автомобільних трас і пішохідних доріжок. У разі удару російських дронів по території АЗК габіони мають утримувати уламки в межах периметра та зменшувати зовнішню зону ураження.

Це, своєю чергою, дозволить знизити ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки