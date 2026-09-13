Укрнафта встановлює габіони навколо АЗС у Києві через загрозу атак
Київ • УНН
Габіони мають утримувати уламки після ударів дронів і зменшувати зону ураження. Компанія готує додаткові заходи безпеки.
Мережа АЗС "Укрнафта" розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура, інформує УНН.
Деталі
За його словами, захисні конструкції встановлюють, зокрема, з боку автомобільних трас і пішохідних доріжок. У разі удару російських дронів по території АЗК габіони мають утримувати уламки в межах периметра та зменшувати зовнішню зону ураження.
Це, своєю чергою, дозволить знизити ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки
Він додав, що Укрнафта готує додаткові заходи безпеки, про які повідомить пізніше.
Нагадаємо
Автозаправні станції мережі "Укрнафта" припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак.
рф здійснила одну з наймасованіших атак на "Укрнафту", пошкоджено сім об’єктів видобутку07.08.26, 16:33 • 12018 переглядiв