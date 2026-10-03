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The Guardian
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Саудівська Аравія готує масштабний наступ на хуситів із залученням понад 100 тисяч військових

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Ер-Ріяд може розпочати наступ у Ємені найближчими тижнями, щоб повернути Баб-ель-Мандеб. До операції планують залучити понад 100 тисяч військових.

Саудівська Аравія готує масштабний наступ на хуситів із залученням понад 100 тисяч військових

Саудівська Аравія готує новий наступ проти хуситів у Ємені, головною метою якого може стати повернення контролю над стратегічною Баб-ель-Мандебською протокою та узбережжям Червоного моря. До операції можуть залучити понад 100 тисяч єменських військових, повідомляє Reuters із посиланням на регіональних і західних чиновників, пише УНН.

Деталі

За даними шести співрозмовників агентства, операція може розпочатися вже найближчими тижнями. Наземний наступ мають проводити єменські сили під керівництвом Ер-Ріяда та за підтримки саудівської авіації.

Саудівська Аравія розглядає два основні сценарії. Перший передбачає обмежений наступ у районі Баб-ель-Мандебської протоки, другий – масштабнішу операцію з одночасними ударами на кількох напрямках у провінціях Ель-Байда, Маріб, Таїз та Ель-Джауф.

Під загрозою один із ключових морських шляхів світу

Баб-ель-Мандеб є південним виходом із Червоного моря та частиною одного з найважливіших торговельних маршрутів між Азією і Середземномор'ям. За даними Reuters, минулого місяця хусити просунулися вздовж узбережжя та встановили контроль над протокою.

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Джерела агентства стверджують, що Ер-Ріяд не бачить можливості повернутися до мирних переговорів, поки хусити контролюють Баб-ель-Мандеб. Саме повернення прибережних районів розглядають як одну з ключових цілей майбутньої операції.

Міжнародна допомога

США вже надають Саудівській Аравії розвідувальну інформацію та військових радників, однак безпосередньої участі американських сил у бойових діях не очікують. Reuters раніше повідомляв, що Дональд Трамп відхилив прохання наслідного принца Мухаммеда бін Салмана про пряму військову підтримку, зокрема американські авіаудари.

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Пакистан і Туреччина також надають Ер-Ріяду військову підтримку. За словами джерел Reuters, Пакистан постачав системи ППО, артилерію, безпілотники та засоби боротьби з дронами, а від 30 до 40 тисяч пакистанських військових перебувають у Саудівській Аравії для захисту її території та перехоплення ракет і БпЛА.

Точну дату початку операції джерела не називають. За різними оцінками, наступ може розпочатися у проміжку від найближчого тижня до початку листопада. Офіційно Саудівська Аравія, уряд Ємену та хусити повідомлення про підготовку операції наразі не коментували.

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Степан Гафтко

Світ
Мухаммад бін Салман
Reuters
Дональд Трамп
Азія
Саудівська Аравія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Ємен