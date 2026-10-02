У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО

У Казахстані на запит рф затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала до Астани забрати онука. Посольство України негайно звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит рф на екстрадицію, а також запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО. Про це УНН повідомили у пресслужбі МЗС.

МЗС відомо про цю ситуацію. Одразу після надходження інформації про затримання громадянки по прибутті до Астани, Посольство України в Казахстані негайно звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит росії на екстрадицію. Крім того, українські консули запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО, та отримали попередню згоду - повідомили у дипвідомстві.

Українські дипломати також перебувають на звʼязку з адвокатами потерпілої, надають необхідне сприяння.

Розраховуємо на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин ситуації та працюємо над захистом законних прав та інтересів затриманої громадянки України. МЗС, Департамент консульської служби та Посольство України в Казахстані тримають ситуацію на особливому контролі - резюмували у пресслужбі МЗС.

Контекст

Як розповів DW адвокат Олексій Прянішников, Любов Рожанська хотіла забрати в Астані свого онука, якого мали привезти туди з Росії. У 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українка Алла Андрєєва (Сончик), яка проживала в Одесі з дитиною 2018 року народження, що народилася у її першому шлюбі, вирушила з нею до Калінінградської області Росії. Там живе родина її другого чоловіка-росіянина, і вона залишилася там.

Невдовзі після початку війни, у березні 2022 року, вона подала заяву до МВС РФ про те, що хоче відмовитися від українського громадянства для себе та дитини. У тому ж 2022 році Алла Андрєєва отримала російське громадянство для себе та сина.

У результаті судових розглядів в Україні за позовом батька дитини Верховний Суд України в березні 2025 року визначив місцем проживання хлопчика Одесу, за місцем проживання його батька, громадянина України.

У липні 2026 року новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв і батько цього чоловіка В'ячеслав Андрєєв, у якого проживала дитина, за даними адвоката, вийшли на зв'язок із Любов'ю Рожанською з пропозицією передати хлопчика його українському батькові та їй, бабусі.

27 серпня 2026 року між Андрєєвими та Рожанською активно велися переговори. На той момент, за словами адвоката Прянішникова, вже була видана постанова Центрального районного суду міста Калінінграда. Документ видали за результатами розгляду клопотання керівника слідчої групи слідчого відділу УФСБ Росії по Калінінградській області про обрання Любові Рожанській запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про викрадення дитини.

Судячи з документів, які росія направила в межах екстрадиції через ОДКБ, паралельно з переговорами слідчі підрозділи ФСБ Калінінградської області готували документи на екстрадицію та оголошення Рожанської в розшук. Але жінка, за словами адвоката, була дуже прив'язана до дитини, тому, попри застереження, вирушила до Астани, де її затримали.