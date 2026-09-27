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Астана

Столиця Республіки Казахстан
Місто Астана виникло 1830 року як російська прикордонна фортеця Акмола на північному сході Казахського степу. У радянський час, під час кампанії освоєння цілинних земель, місто перейменували на Целіноград, перетворивши його на адміністративний центр цілинного краю. Після здобуття Казахстаном незалежності місту повернули історичну назву Акмола, а 1997 року саме сюди перенесли столицю країни, якою до цього було місто Алмати. Наступного року місто перейменували на Астану («столиця» казахською), і воно почало стрімко забудовуватися футуристичними хмарочосами за проєктами відомих світових архітекторів. У 2019 році, на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва, місто на кілька років отримало назву Нур-Султан, проте 2022-го історичну назву Астана було відновлено. Населення міста перевищує 1,6 мільйона осіб
1830
Заснування фортеці Акмола
1961
Перейменування на Целіноград
1992
Повернення назви Акмола
1997
Перенесення столиці Казахстану з Алмати
1998
Перейменування на Астану
2019
Перейменування на Нур-Султан
2022
Повернення назви Астана
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