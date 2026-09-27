Астана

Столиця Республіки Казахстан

Місто Астана виникло 1830 року як російська прикордонна фортеця Акмола на північному сході Казахського степу. У радянський час, під час кампанії освоєння цілинних земель, місто перейменували на Целіноград, перетворивши його на адміністративний центр цілинного краю. Після здобуття Казахстаном незалежності місту повернули історичну назву Акмола, а 1997 року саме сюди перенесли столицю країни, якою до цього було місто Алмати. Наступного року місто перейменували на Астану («столиця» казахською), і воно почало стрімко забудовуватися футуристичними хмарочосами за проєктами відомих світових архітекторів. У 2019 році, на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва, місто на кілька років отримало назву Нур-Султан, проте 2022-го історичну назву Астана було відновлено. Населення міста перевищує 1,6 мільйона осіб