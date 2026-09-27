Астана
Із 30 листопада 2026 року росіянам знадобиться платний електронний дозвіл для в’їзду до Казахстану. За відсутності документа можлива депортація.
Президент Казахстану Токаєв на форумі в омську запропонував "заморозити" російсько-українську війну. Він також назвав українців і росіян "братніми народами" та висловив співчуття через загибель людей.
Казахстан готовий прийняти іранський уран для сприяння ядерній угоді зі США. МАГАТЕ підтримує ідею, але Тегеран поки виступає проти вивозу палива.
Лукашенко закликав Вірменію не поспішати з виходом із ЄАЕС заради Євросоюзу. Він попередив про ризик повторення "українського сценарію" через політичні ігри.
мзс рф викликало посла сергія копиркіна до москви через зближення Вірменії з ЄС. путін погрожує підвищенням тарифів та обмеженням для вірменських робітників.
На саміті ЄАЕС путін обговорить санкції проти Вірменії через її курс на ЄС. москва вже обмежує імпорт товарів та погрожує переглянути ціни на газ.
Суд Казахстану дозволив стягнути з Газпрому 1,4 мільярда доларів. Україна працює над арештом активів рф у десяти юрисдикціях та співпрацює з ЄС.
Суд в Астані дозволив примусово стягнути з Газпрому 1,4 мільярда доларів. Це перше іноземне рішення щодо виконання арбітражу проти компанії рф.