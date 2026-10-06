$45.060.0750.480.05
ukenru
16:54 • 2574 просмотра
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo
14:50 • 12780 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 14054 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 12347 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 14181 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 19847 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 13042 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 13832 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
6 октября, 10:55 • 12617 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
6 октября, 09:59 • 16548 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 18694 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 29209 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке6 октября, 10:53 • 23479 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 22429 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14133 просмотра
публикации
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo16:54 • 2560 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 14171 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 19843 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 73478 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 67250 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе16:20 • 2314 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа15:35 • 4488 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 8332 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 8830 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 8618 просмотра
Актуальное
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube
Saab JAS 39 Gripen
ТегиМеста

Астана

Столица Республики Казахстан
Город Астана возник в 1830 году как российская пограничная крепость Акмола на северо-востоке Казахской степи. В советское время, во время кампании по освоению целинных земель, город переименовали в Целиноград, превратив его в административный центр целинного края. После обретения Казахстаном независимости городу вернули историческое название Акмола, а в 1997 году именно сюда перенесли столицу страны, которой до этого был город Алматы. В следующем году город переименовали в Астану («столица» на казахском), и он начал стремительно застраиваться футуристическими небоскрёбами по проектам известных мировых архитекторов. В 2019 году, в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, город на несколько лет получил название Нур-Султан, однако в 2022 году историческое название Астана было восстановлено. Население города превышает 1,6 миллиона человек
1830
Основание крепости Акмола
1961
Переименование в Целиноград
1992
Возвращение названия Акмола
1997
Перенос столицы Казахстана из Алматы
1998
Переименование в Астану
2019
Переименование в Нур-Султан
2022
Возвращение названия Астана
Новости по теме
Задержание украинки по запросу рф в Казахстане: Лубинец заявил, что женщину могли "выманить"Video

Любовь Рожанскую задержали в Астане по делу рф, когда она ехала забрать внука в Украину. Лубинец призвал не экстрадировать её.

Общество • 3 октября, 10:24 • 13933 просмотра
В Казахстане задержали украинку по запросу рф — МИД просит не экстрадировать женщину, а консулы — разрешения посетить её в СИЗО

Украинку задержали в Астане, когда она приехала забрать внука. Посольство просит не экстрадировать её и добивается консульского доступа.

Политика • 2 октября, 16:29 • 18828 просмотра
Казахстан ввёл платные разрешения на въезд для россиян

С 30 ноября 2026 года россиянам потребуется платное электронное разрешение для въезда в Казахстан. При отсутствии документа возможна депортация.

Политика • 6 сентября, 04:15 • 11260 просмотра
Токаев предложил путину "заморозить" войну в Украине и вернуться к стамбульской формуле

Президент Казахстана Токаев на форуме в омске предложил "заморозить" российско-украинскую войну. Он также назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Политика • 25 июля, 17:31 • 11885 просмотра
Казахстан готов разместить запасы иранского урана при условии ядерной сделки

Казахстан готов принять иранский уран для содействия ядерной сделке с США. МАГАТЭ поддерживает идею, но Тегеран пока выступает против вывоза топлива.

Политика • 2 июня, 10:22 • 4578 просмотра
Лукашенко — армянам: нужно быть очень аккуратными, чтобы не повторить то, что произошло в Украине

Лукашенко призвал Армению не спешить с выходом из ЕАЭС ради Евросоюза. Он предупредил о риске повторения «украинского сценария» из-за политических игр.

Политика • 1 июня, 04:31 • 25038 просмотра
москва отозвала посла из Армении "для консультаций"

мид рф вызвал посла сергея копыркина в москву из-за сближения Армении с ЕС. путин угрожает повышением тарифов и ограничениями для армянских рабочих.

Новости Мира • 30 мая, 16:25 • 11813 просмотра
РФ угрожает Армении санкциями из-за сближения с ЕС, вопрос обсудят на саммите Путина

На саммите ЕАЭС Путин обсудит санкции против Армении из-за её курса на ЕС. Москва уже ограничивает импорт товаров и угрожает пересмотреть цены на газ.

Политика • 29 мая, 05:00 • 5328 просмотра
Зеленский получил отчет Нафтогаза - Украина работает над взысканием активов рф в 10 юрисдикциях

Суд Казахстана разрешил взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Украина работает над арестом активов рф в десяти юрисдикциях и сотрудничает с ЕС.

Экономика • 21 мая, 10:59 • 3125 просмотра
Казахстан разрешил Нафтогазу принудительно взыскать 1,4 миллиарда с Газпрома

Суд в Астане разрешил принудительно взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Это первое иностранное решение по исполнению арбитража против компании рф.

Экономика • 20 мая, 16:58 • 10313 просмотра