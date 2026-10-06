Астана

Столица Республики Казахстан

Город Астана возник в 1830 году как российская пограничная крепость Акмола на северо-востоке Казахской степи. В советское время, во время кампании по освоению целинных земель, город переименовали в Целиноград, превратив его в административный центр целинного края. После обретения Казахстаном независимости городу вернули историческое название Акмола, а в 1997 году именно сюда перенесли столицу страны, которой до этого был город Алматы. В следующем году город переименовали в Астану («столица» на казахском), и он начал стремительно застраиваться футуристическими небоскрёбами по проектам известных мировых архитекторов. В 2019 году, в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, город на несколько лет получил название Нур-Султан, однако в 2022 году историческое название Астана было восстановлено. Население города превышает 1,6 миллиона человек