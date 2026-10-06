Астана
Любовь Рожанскую задержали в Астане по делу рф, когда она ехала забрать внука в Украину. Лубинец призвал не экстрадировать её.
Украинку задержали в Астане, когда она приехала забрать внука. Посольство просит не экстрадировать её и добивается консульского доступа.
С 30 ноября 2026 года россиянам потребуется платное электронное разрешение для въезда в Казахстан. При отсутствии документа возможна депортация.
Президент Казахстана Токаев на форуме в омске предложил "заморозить" российско-украинскую войну. Он также назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Казахстан готов принять иранский уран для содействия ядерной сделке с США. МАГАТЭ поддерживает идею, но Тегеран пока выступает против вывоза топлива.
Лукашенко призвал Армению не спешить с выходом из ЕАЭС ради Евросоюза. Он предупредил о риске повторения «украинского сценария» из-за политических игр.
мид рф вызвал посла сергея копыркина в москву из-за сближения Армении с ЕС. путин угрожает повышением тарифов и ограничениями для армянских рабочих.
На саммите ЕАЭС Путин обсудит санкции против Армении из-за её курса на ЕС. Москва уже ограничивает импорт товаров и угрожает пересмотреть цены на газ.
Суд Казахстана разрешил взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Украина работает над арестом активов рф в десяти юрисдикциях и сотрудничает с ЕС.
Суд в Астане разрешил принудительно взыскать с Газпрома 1,4 миллиарда долларов. Это первое иностранное решение по исполнению арбитража против компании рф.