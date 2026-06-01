31 мая, 11:09
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Лукашенко — армянам: нужно быть очень аккуратными, чтобы не повторить то, что произошло в Украине

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Лукашенко призвал Армению не спешить с выходом из ЕАЭС ради Евросоюза. Он предупредил о риске повторения «украинского сценария» из-за политических игр.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, посоветовал народу Армении быть очень осторожными при выборе дальнейшего пути развития вместе с ЕАЭС или ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас в Армении "много заявлений делают" по поводу возможного выхода страны из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз. При этом лидеры ЕАЭС по этому поводу приняли совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума.

Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что здесь игра политическая - завтра выборы в Армении. Конечно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так делает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились

- сказал лукашенко.

Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.

Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине. ... В Украине все именно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю

- заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он предупредил, что "определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении", но не уточнил, кому именно.

Напомним

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди о том, что у Украины есть около 500 определенных целей на территории беларуси на случай ее вступления в войну. Отвечая на вопросы журналистов, лукашенко заявил, что у минска также есть собственные цели.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Беларусь
Европейский Союз
Армения
Украина