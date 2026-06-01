Лукашенко — армянам: нужно быть очень аккуратными, чтобы не повторить то, что произошло в Украине

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, посоветовал народу Армении быть очень осторожными при выборе дальнейшего пути развития вместе с ЕАЭС или ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас в Армении "много заявлений делают" по поводу возможного выхода страны из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз. При этом лидеры ЕАЭС по этому поводу приняли совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума.

Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что здесь игра политическая - завтра выборы в Армении. Конечно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так делает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились - сказал лукашенко.

Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.

Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине. ... В Украине все именно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он предупредил, что "определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении", но не уточнил, кому именно.

Напомним

