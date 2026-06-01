Удар по Харькову: двое раненых, повреждены дома, гаражи полностью разрушены
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова из-за обстрела повреждены многоэтажки и ранены два человека. В Богодухове от удара дрона пострадала женщина.
В результате вражеского удара по Основянскому району Харькова пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
В результате "прилета" поврежден пятиэтажный жилой дом и многоэтажки неподалеку. Повреждены авто и пять гаражей, еще два гаража - разрушены до основания. Профильные службы ликвидируют последствия атаки
Кроме того, Синегубов рассказал, что удар вражеским беспилотником зафиксирован в г. Богодухов. Он уточнил, что пострадала 39-летняя женщина, у которой зафиксирована острая реакция на стресс. Медики оказали ей помощь на месте.
Напомним
Враг в ночь на понедельник, 1 июня, атаковал Харьков. Дрон попал в многоэтажку в Основянском районе города.
