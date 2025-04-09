По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

10 июня российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с применением КАБов и баллистической ракеты, в результате чего 4 человека погибли и 11 получили ранения, а также был нанесен ущерб домам, гаражам и автомобилям.