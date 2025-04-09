Ночью российские войска атаковали дронами лицей в Богодухове, вызвав пожар. Во время тушения враг дважды ударил по спасателям, повредив технику, есть 4 пострадавших.
российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.
Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.
Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.
В Харьковской области за сутки российские войска обстреляли 5 районов. Больше всего пострадала Купянщина, повреждены дома и инфраструктура, 8 мирных жителей получили ранения.
За сутки российские войска атаковали 4 района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, возникли пожары, повреждены дома и инфраструктура.
Российские войска обстреляли населенные пункты 4 районов Харьковской области. В результате утреннего удара по селу Ивашки пострадал один человек, повреждены здания и инфраструктура в других селах.
В результате удара по Харькову вечером 21 сентября пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек.
В результате российского удара по Харькову пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. Повреждены гостиницы, университет, 19 частных домов и контактная сеть в разных районах города.
Российские войска атаковали Харьков и районы области. В результате обстрелов 21 сентября погибли два человека, 22 получили ранения, среди них трое детей. Повреждены дома, автомобили и инфраструктура.
С начала года враг 2740 раз обстрелял Харьковскую область, использовав 950 КАБов и 346 ракет. Ночью атакована гражданская инфраструктура, на Купянском направлении фиксируется больше боевых столкновений.
Армия рф нанесла удар КАБами по центру Золочева на Харьковщине. Ранены 6 человек, повреждены десятки домов, детсад, ЦПАП, музыкальная школа и редакция газеты.
В 5 районах Харьковской области комендантский час будет действовать с 17:00 до 9:00. Это вызвано ситуацией безопасности и необходимостью противодействия ДРГ, жителям предлагают эвакуироваться.
Российские войска обстреляли Золочев, повредив дома и электросети. За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали 7 человек, включая 4 детей.
Председатель Харьковской ОГА сообщил об уменьшении количества ударов управляемыми авиабомбами по области. Ранее враг применял 30-60 КАБов в сутки, теперь не более 10, что является следствием эффективной работы ВСУ.
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены дома, сельхозпредприятие и ЛЭП. Пострадали двое мужчин: один от обстрела, другой от взрыва неизвестного предмета.
российские войска нанесли ракетный удар по Дому детского и юношеского творчества в Золочеве Харьковской области. В результате атаки загорелась крыша двухэтажного административного здания.
Председатель Харьковской ОГА сообщил об уменьшении количества российских авиаударов по области. Ранее фиксировали 30-60 управляемых авиабомб в сутки, сегодня - всего несколько и две ракеты.
21-летний водитель BMW подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода на улице Соборной в Богодухове. Пострадавший получил тяжелые травмы, а подозреваемый взят под стражу.
В Харькове и области зафиксированы ракетные обстрелы и атаки БПЛА. Повреждены здания и автомобили, двое мужчин пострадали в Экопарке. В Купянске разрушен дом.
За последние сутки российские войска выпустили 32 КАБа по населенным пунктам Харьковской области, также ранили 68-летнюю женщину в Волчанске и повредили несколько жилых домов и объектов инфраструктуры по всему региону.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в результате чего один человек пострадал, сгорели 12 гектаров пшеницы и трава, повреждены здания и инфраструктура.
Российские войска обстреляли три района Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения жилых домов, частных усадеб и инфраструктуры.
Из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми.
Российские войска ночью атаковали КАБами детский лагерь в Харькове, повредив здание, а также обстреляли другие районы региона, ранив 3 человек, в том числе 13-летнего мальчика.
В Харьковской области почти 12 000 человек были эвакуированы с Липецкого, Купянского и Волчанского направлений из-за разрушений, вызванных российскими атаками.
10 июня российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с применением КАБов и баллистической ракеты, в результате чего 4 человека погибли и 11 получили ранения, а также был нанесен ущерб домам, гаражам и автомобилям.
Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.
Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.
Ракетный обстрел РФ двух локаций в городе Харькове привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания и ранению 7 человек.