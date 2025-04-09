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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28075 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области враг дважды атаковал спасателей после удара рф по лицею в Богодухове: показали последствия

Ночью российские войска атаковали дронами лицей в Богодухове, вызвав пожар. Во время тушения враг дважды ударил по спасателям, повредив технику, есть 4 пострадавших.

Война • 15 марта, 09:55 • 16075 просмотра

Оккупанты ночью ударили "Ланцетом" по автодороге на Харьковщине: загорелась машина

российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.

Война • 18 октября, 06:33 • 18321 просмотра

Армия рф ударила по двум районам Харьковщины: есть повреждения

Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.

Война • 17 октября, 06:05 • 20607 просмотра

Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.

Война • 7 октября, 06:17 • 19882 просмотра

5 районов Харьковской области подверглись атакам рф, 8 пострадавших

В Харьковской области за сутки российские войска обстреляли 5 районов. Больше всего пострадала Купянщина, повреждены дома и инфраструктура, 8 мирных жителей получили ранения.

Война • 4 октября, 05:53 • 20551 просмотра

В Харьковской области под утро враг ударил "шахедом", за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали

За сутки российские войска атаковали 4 района Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, возникли пожары, повреждены дома и инфраструктура.

Война • 30 сентября, 07:31 • 21542 просмотра

В Харьковской области россияне обстреляли 4 района, из-за утренней атаки рф есть пострадавший

Российские войска обстреляли населенные пункты 4 районов Харьковской области. В результате утреннего удара по селу Ивашки пострадал один человек, повреждены здания и инфраструктура в других селах.

Война • 26 сентября, 05:57 • 19438 просмотра

Восемь пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии - в ОВА уточнили последствия удара по Харькову

В результате удара по Харькову вечером 21 сентября пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек.

Война • 22 сентября, 06:27 • 32365 просмотра

Атака рф на Харьков: пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести

В результате российского удара по Харькову пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. Повреждены гостиницы, университет, 19 частных домов и контактная сеть в разных районах города.

Война • 21 сентября, 10:28 • 20349 просмотра

В Харьковской области за сутки из-за атак рф 2 погибших, среди более 20 пострадавших 3 детей: показали последствия

Российские войска атаковали Харьков и районы области. В результате обстрелов 21 сентября погибли два человека, 22 получили ранения, среди них трое детей. Повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

Война • 21 сентября, 08:59 • 21555 просмотра

В Харьковской области враг с начала года сбросил 950 КАБов - Синегубов

С начала года враг 2740 раз обстрелял Харьковскую область, использовав 950 КАБов и 346 ракет. Ночью атакована гражданская инфраструктура, на Купянском направлении фиксируется больше боевых столкновений.

Война • 19 августа, 11:26 • 30308 просмотра

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Армия рф нанесла удар КАБами по центру Золочева на Харьковщине. Ранены 6 человек, повреждены десятки домов, детсад, ЦПАП, музыкальная школа и редакция газеты.

Война • 15 августа, 12:16 • 32240 просмотра

Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

В 5 районах Харьковской области комендантский час будет действовать с 17:00 до 9:00. Это вызвано ситуацией безопасности и необходимостью противодействия ДРГ, жителям предлагают эвакуироваться.

Общество • 13 августа, 08:35 • 39680 просмотра

Враг утром обстрелял Золочев на Харьковщине. За сутки в области из-за ударов рф 7 пострадавших

Российские войска обстреляли Золочев, повредив дома и электросети. За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали 7 человек, включая 4 детей.

Война • 13 августа, 05:51 • 38337 просмотра

Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

Председатель Харьковской ОГА сообщил об уменьшении количества ударов управляемыми авиабомбами по области. Ранее враг применял 30-60 КАБов в сутки, теперь не более 10, что является следствием эффективной работы ВСУ.

Война • 12 августа, 12:35 • 27871 просмотра

В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены дома, сельхозпредприятие и ЛЭП. Пострадали двое мужчин: один от обстрела, другой от взрыва неизвестного предмета.

Война • 12 августа, 06:40 • 35232 просмотра

На Харьковщине войска рф попали ракетой в Дом детского творчества

российские войска нанесли ракетный удар по Дому детского и юношеского творчества в Золочеве Харьковской области. В результате атаки загорелась крыша двухэтажного административного здания.

Общество • 11 августа, 05:20 • 78787 просмотра

Сегодня россияне уменьшили количество авиаударов по Харьковской области - Синегубов

Председатель Харьковской ОГА сообщил об уменьшении количества российских авиаударов по области. Ранее фиксировали 30-60 управляемых авиабомб в сутки, сегодня - всего несколько и две ракеты.

Война • 8 августа, 13:29 • 30373 просмотра

На BMW влетел в пешехода на краю дороги: в Харьковской области арестовали водителя

21-летний водитель BMW подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода на улице Соборной в Богодухове. Пострадавший получил тяжелые травмы, а подозреваемый взят под стражу.

Криминал и ЧП • 5 августа, 08:45 • 19538 просмотра

Враг обстрелял Харьков и три района области, ночью атаковал баллистикой и дронами

В Харькове и области зафиксированы ракетные обстрелы и атаки БПЛА. Повреждены здания и автомобили, двое мужчин пострадали в Экопарке. В Купянске разрушен дом.

Война • 24 июля, 05:58 • 34144 просмотра

Враг за сутки выпустил 32 КАБа по Харьковщине, из-за обстрелов пострадала пожилая женщина

За последние сутки российские войска выпустили 32 КАБа по населенным пунктам Харьковской области, также ранили 68-летнюю женщину в Волчанске и повредили несколько жилых домов и объектов инфраструктуры по всему региону.

Война • 13 июля, 06:27 • 29953 просмотра

В Харьковской области из-за ударов рф горело 12 гектаров пшеницы, есть пострадавший

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в результате чего один человек пострадал, сгорели 12 гектаров пшеницы и трава, повреждены здания и инфраструктура.

Война • 9 июля, 05:47 • 28752 просмотра

На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли три района Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения жилых домов, частных усадеб и инфраструктуры.

Война • 30 июня, 06:27 • 34706 просмотра

На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми - Синегубов

Из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми.

Общество • 28 июня, 12:14 • 28033 просмотра

В Харькове ночью враг атаковал детский лагерь КАБами, в регионе среди пострадавших подросток

Российские войска ночью атаковали КАБами детский лагерь в Харькове, повредив здание, а также обстреляли другие районы региона, ранив 3 человек, в том числе 13-летнего мальчика.

Война • 17 июня, 05:53 • 31112 просмотра

На Харьковщине из трех районов эвакуированы почти 12 тысяч человек-Синегубов

В Харьковской области почти 12 000 человек были эвакуированы с Липецкого, Купянского и Волчанского направлений из-за разрушений, вызванных российскими атаками.

Общество • 11 июня, 11:07 • 21409 просмотра

По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

10 июня российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с применением КАБов и баллистической ракеты, в результате чего 4 человека погибли и 11 получили ранения, а также был нанесен ущерб домам, гаражам и автомобилям.

Война • 11 июня, 06:04 • 26342 просмотра

Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.

Война • 10 июня, 05:58 • 23434 просмотра

В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.

Война • 8 июня, 10:41 • 22354 просмотра

россияне ночью попали по Харькову, 7 пострадавших

Ракетный обстрел РФ двух локаций в городе Харькове привел к частичному разрушению двухэтажного административного здания и ранению 7 человек.

Война • 30 мая, 05:42 • 34656 просмотра