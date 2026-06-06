россияне систематически атакуют логистику между Харьковом и Сумами - "Флеш"
Киев • УНН
Оккупанты бьют по участку трассы возле Богодухова в 20 км от границы. Риски для гражданского транспорта на пути между Харьковом и Сумами растут.
россияне начали систематически атаковать транспортную логистику между Харьковом и Сумами в районе Богодухова. Об этом сообщил в Telegram советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.
Детали
Речь идет об участке трассы примерно в 20 км от границы. По словам Сергея Бескрестнова, удары по логистике становятся регулярными, а риски для гражданского транспорта растут.
С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Для этого выбран участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе - на расстоянии 20 километров. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, нужно думать, что делать
Напомним
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