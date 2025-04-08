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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29423 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Никакого прекращения огня нет и не было: в СНБО отметили, что рф не прекращает обстрелы Сум

Несмотря на заявления о перемирии, российские войска не прекращают удары по Сумам, отмечает руководитель ЦПД СНБО. путин затягивает войну, отказываясь от перемирия в Украине.

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Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

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Не Трамп, а именно Путин должен просить прекращения огня - ЦПД

Путин затягивает войну, ожидая звонка от США, а просить должен именно он. Руководитель ЦПД СНБО Коваленко подчеркнул, что Россия должна заплатить за свою дерзость.

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Силы обороны сбили 65 российских дронов, еще 35 - локационно потеряны

Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.

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Весенне-летнее наступление рф: в ISW проанализировали планы путина и где ожидать ударов

россия планирует крупное наступление весной-летом 2025 на нескольких направлениях, чтобы давить на Украину на переговорах. G7 предупреждает о возможной активизации боев.

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"россия высмеивает миротворческие усилия мира": Зеленский показал последствия ночной атаки рф дронами

Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.

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Российский дрон атаковал Сумскую громаду: что известно о последствиях

Российские войска нанесли удар БПЛА по одному из старостинских округов Сумской территориальной общины. Повреждены автомобили и частные дома, информации о пострадавших нет.

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Зеленский призывает усилить давление на россию для скорейшей дипломатии

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления международного давления на рф из-за массированных атак дронами. Он осудил разговоры о смягчении санкций и призвал к решительным действиям для прекращения агрессии.

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В Сумах приостановили аварийно-восстановительные работы: подробности

В Сумах временно приостановили аварийно-восстановительные работы. Демонтированы аварийные конструкции, восстановлено 803 окна, помощь получили 173 гражданина.

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В Сумах из-за ракетного удара рф уже 101 пострадавший, среди них 23 ребенка

В результате ракетного удара рф в Сумах пострадал 101 человек, среди них 23 ребенка. В стационаре находится 14 взрослых и 16 детей, двое в тяжелом состоянии.

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В Госдепе США прокомментировали удар рф по Сумам

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.

Война • 25 марта, 09:11 • 130635 просмотра

В Сумах количество пострадавших от вражеского удара возросло до 99

В результате вражеского обстрела в Сумах возросло количество пострадавших до 99 человек, среди которых 76 взрослых и 23 ребенка. Продолжается ликвидация последствий удара, работают спасатели и волонтеры.

Война • 25 марта, 09:04 • 22940 просмотра

Количество жертв войны среди детей возросло: умерла 15-летняя девочка из Покровска

В результате вражеского обстрела Покровска умерла 15-летняя девочка, что увеличило количество погибших детей до 605. Также 24 марта в Сумах пострадало 22 ребенка.

Общество • 25 марта, 08:40 • 24102 просмотра

Россияне ударили по жилому сектору Сумщины: подробности от ГСЧС

Вечером 24 марта россияне нанесли удар по селу в Сумской области, вызвав пожар в жилом доме. Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание и обследовали территорию.

Война • 25 марта, 05:59 • 31672 просмотра

Спасатели показали ликвидацию последствий ракетного удара по Сумам

В течение дня спасатели в Сумах проводили восстановительные мероприятия после ракетного удара. Демонтированы аварийные конструкции и временно восстановлены окна, помощь получили сотни людей.

Война • 24 марта, 20:53 • 12420 просмотра

россию нужно принуждать к миру, чтобы была безопасность: Зеленский об атаке на Сумы

В результате российской атаки в Сумах известно о почти 90 пострадавших, среди которых 17 детей. Зеленский подчеркнул, что россию нужно принудить к миру.

Война • 24 марта, 19:05 • 11995 просмотра

В Сумах ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки рф: детали

В Сумах спасатели ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки. Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 78 гражданам, также продолжается демонтаж аварийных конструкций.

Война • 24 марта, 18:07 • 12054 просмотра

россияне распространяют фейк о якобы ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах - ЦПД СНБО

российская пропаганда распространяет фейк об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах, пытаясь оправдать ракетный удар по жилой застройке. В СНБО отмечают, что это попытка переложить ответственность.

Общество • 24 марта, 17:59 • 11974 просмотра

Ракетная атака рф на Сумы: количество пострадавших возросло до 88, среди них - 17 детей

В результате российской атаки на Сумы известно о 88 пострадавших, среди которых 17 детей. Повреждены дома, учебные заведения и здравоохранения, организован штаб помощи.

Война • 24 марта, 17:08 • 43363 просмотра

В МИД и ЦПД СНБО отреагировали на удар россиян по Сумам: "путин похоже хочет обмануть всех вокруг"

Министр иностранных дел Украины и руководитель ЦПД СНБО отреагировали на бомбардировку рф по центру Сум. В результате обстрела десятки мирных жителей, среди которых 14 детей, получили ранения.

Война • 24 марта, 16:14 • 12898 просмотра

В ОП показали видео Сум после удара рф: "Так путин "прекращает" бить по гражданским"

В Офисе президента опубликовали видео последствий российского удара по Сумам. На данный момент известно о 74 раненых, среди которых есть дети.

Война • 24 марта, 15:46 • 24570 просмотра

Ракетный удар по Сумам: количество раненых возросло до 74

В результате ракетного удара рф по Сумам количество пострадавших возросло до 74, среди которых 13 детей. Повреждены дома, отсутствует газоснабжение, горячая и холодная вода.

Война • 24 марта, 15:16 • 11846 просмотра

В Сумах уже 65 раненых, 14 из них дети, в результате ракетного удара рф по жилому кварталу

24 марта 2025 года армия рф нанесла ракетный удар по жилому кварталу Сум. В результате атаки 65 гражданских ранены, среди них 14 детей, повреждены дома и учебное заведение.

Война • 24 марта, 14:45 • 16235 просмотра

В Сумах из-за атаки рф 28 раненых, в том числе 4 детей, враг атаковал промышленный объект - и.о. мэра

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Сумам, повреждены жилые дома, больница и детские учреждения. Ранены 24 взрослых и 4 детей, экстренные службы работают на месте.

Война • 24 марта, 13:41 • 10169 просмотра

Россияне ударили по центру Сум: повреждены многоэтажки, есть раненые

24 марта россияне нанесли удар по центру Сум. Повреждены многоэтажки, начался пожар, есть раненые среди гражданских. Школа в эпицентре также пострадала, дети были эвакуированы.

Война • 24 марта, 13:06 • 14136 просмотра

рф атаковала Украину 99 дронами: сбито 57 беспилотников

В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами различных типов, в том числе Shahed. Украинские силы ПВО сбили 57 ударных БпЛА, но пострадали пять областей.

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В Украине завершается отопительный сезон: какая ситуация в разных областях

В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.

Общество • 21 марта, 14:50 • 28491 просмотра

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: ждем от США и Европы реального давления на россию, это даст сработать дипломатии

Ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и управляемыми авиабомбами. Обстрелы зафиксированы в Одесской, Запорожской, Сумской, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областях, есть раненые.

Война • 21 марта, 09:50 • 24049 просмотра