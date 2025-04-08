российские оккупанты наращивают силы на Харьковщине, ожидая наступательных действий ВСУ. Это происходит после потери плацдарма возле поселка Надия.
российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.
Несмотря на заявления о перемирии, российские войска не прекращают удары по Сумам, отмечает руководитель ЦПД СНБО. путин затягивает войну, отказываясь от перемирия в Украине.
Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
Путин затягивает войну, ожидая звонка от США, а просить должен именно он. Руководитель ЦПД СНБО Коваленко подчеркнул, что Россия должна заплатить за свою дерзость.
Ночью Россия атаковала Украину 111 дронами типа Shahed и имитаторами. Украинские военные сбили 65 БПЛА, а 35 имитаторов локационно потеряны, без последствий.
россия планирует крупное наступление весной-летом 2025 на нескольких направлениях, чтобы давить на Украину на переговорах. G7 предупреждает о возможной активизации боев.
Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф дронами. Массированный удар пришелся по Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областям.
Российские войска нанесли удар БПЛА по одному из старостинских округов Сумской территориальной общины. Повреждены автомобили и частные дома, информации о пострадавших нет.
Президент Украины подчеркнул необходимость усиления международного давления на рф из-за массированных атак дронами. Он осудил разговоры о смягчении санкций и призвал к решительным действиям для прекращения агрессии.
В Сумах временно приостановили аварийно-восстановительные работы. Демонтированы аварийные конструкции, восстановлено 803 окна, помощь получили 173 гражданина.
В результате ракетного удара рф в Сумах пострадал 101 человек, среди них 23 ребенка. В стационаре находится 14 взрослых и 16 детей, двое в тяжелом состоянии.
Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.
В результате вражеского обстрела в Сумах возросло количество пострадавших до 99 человек, среди которых 76 взрослых и 23 ребенка. Продолжается ликвидация последствий удара, работают спасатели и волонтеры.
В результате вражеского обстрела Покровска умерла 15-летняя девочка, что увеличило количество погибших детей до 605. Также 24 марта в Сумах пострадало 22 ребенка.
Вечером 24 марта россияне нанесли удар по селу в Сумской области, вызвав пожар в жилом доме. Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание и обследовали территорию.
В течение дня спасатели в Сумах проводили восстановительные мероприятия после ракетного удара. Демонтированы аварийные конструкции и временно восстановлены окна, помощь получили сотни людей.
В результате российской атаки в Сумах известно о почти 90 пострадавших, среди которых 17 детей. Зеленский подчеркнул, что россию нужно принудить к миру.
В Сумах спасатели ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки. Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 78 гражданам, также продолжается демонтаж аварийных конструкций.
российская пропаганда распространяет фейк об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах, пытаясь оправдать ракетный удар по жилой застройке. В СНБО отмечают, что это попытка переложить ответственность.
В результате российской атаки на Сумы известно о 88 пострадавших, среди которых 17 детей. Повреждены дома, учебные заведения и здравоохранения, организован штаб помощи.
Министр иностранных дел Украины и руководитель ЦПД СНБО отреагировали на бомбардировку рф по центру Сум. В результате обстрела десятки мирных жителей, среди которых 14 детей, получили ранения.
В Офисе президента опубликовали видео последствий российского удара по Сумам. На данный момент известно о 74 раненых, среди которых есть дети.
В результате ракетного удара рф по Сумам количество пострадавших возросло до 74, среди которых 13 детей. Повреждены дома, отсутствует газоснабжение, горячая и холодная вода.
24 марта 2025 года армия рф нанесла ракетный удар по жилому кварталу Сум. В результате атаки 65 гражданских ранены, среди них 14 детей, повреждены дома и учебное заведение.
Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Сумам, повреждены жилые дома, больница и детские учреждения. Ранены 24 взрослых и 4 детей, экстренные службы работают на месте.
24 марта россияне нанесли удар по центру Сум. Повреждены многоэтажки, начался пожар, есть раненые среди гражданских. Школа в эпицентре также пострадала, дети были эвакуированы.
В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами различных типов, в том числе Shahed. Украинские силы ПВО сбили 57 ударных БпЛА, но пострадали пять областей.
В связи с потеплением во Львове и Ровно тепло подают только ночью. В прифронтовых областях отопительный сезон под угрозой из-за боевых действий и обстрелов.
Ночью Россия массированно атаковала Украину дронами и управляемыми авиабомбами. Обстрелы зафиксированы в Одесской, Запорожской, Сумской, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областях, есть раненые.