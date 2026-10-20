российский дрон попал в многоквартирный дом в Сумах

россияне в ночь на вторник, 20 октября, попали дроном в многоквартирный дом в Заречном районе Сум. Об этом сообщил и. о. городского головы Артём Кобзарь, информирует УНН.

Детали

По его словам, атака произошла около двух часов ночи. В результате удара возник пожар.

На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях попадания уточняется - отметил Кобзарь.

Напомним

Утром 16 октября россияне ударили по ТРЦ в Сумах. В результате попадания повреждено остекление здания. Пострадали два человека.

россия ударила по Сумам из дальнобойной артиллерии и убила человека, среди раненых - дети