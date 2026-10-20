российский дрон попал в многоквартирный дом в Сумах
Киев • УНН
Ночью 20 октября российский дрон ударил по дому в Заречном районе Сум, вызвав пожар. Последствия уточняются.
россияне в ночь на вторник, 20 октября, попали дроном в многоквартирный дом в Заречном районе Сум. Об этом сообщил и. о. городского головы Артём Кобзарь, информирует УНН.
Детали
По его словам, атака произошла около двух часов ночи. В результате удара возник пожар.
На месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях попадания уточняется
Напомним
Утром 16 октября россияне ударили по ТРЦ в Сумах. В результате попадания повреждено остекление здания. Пострадали два человека.
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