У Сумах росіяни вдарили по ТРЦ, у Харкові є жертви - атаки рф продовжуються

Удари рф по Україні вранці 16 жовтня тривають. У Сумах ворог вдарив по ТРЦ. У Харкові внаслідок ранкової російської атаки відомо про 3 загиблих і 13 постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.

Харків

Армія рф атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова. На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей - вказав у соцмережах голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 16 жовтня.

"Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до 13 людей. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - додав він.

Також, з його слів, вранці окупанти вдарили дроном по Індустріальному району міста. "На місці є загоряння. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов.

Суми

Близько 9.00 ворог наніс удар БпЛА попередньо "Молнія" по ТРЦ в центрі міста. Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі. Попередньо постраждали двоє людей. Їх дані та стан уточнюються. Наслідки встановлюються - написав у соцмережах 16 жовтня голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Більшість запущених рф за ніч дронів - реактивні: ППО знешкодила трохи більше половини