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У Сумах росіяни вдарили по ТРЦ, у Харкові є жертви - атаки рф продовжуються

Київ • УНН

 • 4946 перегляди

У Харкові внаслідок атаки рф загинули троє людей, ще 13 постраждали. У Сумах дрон влучив у ТРЦ, поранені двоє людей.

У Сумах росіяни вдарили по ТРЦ, у Харкові є жертви - атаки рф продовжуються

Удари рф по Україні вранці 16 жовтня тривають. У Сумах ворог вдарив по ТРЦ. У Харкові внаслідок ранкової російської атаки відомо про 3 загиблих і 13 постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.

Харків

Армія рф атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова. На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей

- вказав у соцмережах голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 16 жовтня.

"Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до 13 людей. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - додав він.

Також, з його слів, вранці окупанти вдарили дроном по Індустріальному району міста. "На місці є загоряння. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов. 

Суми

Близько 9.00 ворог наніс удар БпЛА попередньо "Молнія" по ТРЦ в центрі міста. Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі. Попередньо постраждали двоє людей. Їх дані та стан уточнюються. Наслідки встановлюються

- написав у соцмережах 16 жовтня голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Більшість запущених рф за ніч дронів - реактивні: ППО знешкодила трохи більше половини16.10.26, 09:52 • 1624 перегляди

Юлія Шрамко

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