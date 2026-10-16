Більшість запущених рф за ніч дронів - реактивні: ППО знешкодила трохи більше половини

росія у ніч на 16 жовтня запустила по Україні 149 дронами, з яких більшість - 108 - реактивні. Збито або придушено 114 з них, у тому числі 77 реактивних (51,7%). Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 жовтня (з 18:00 15 жовтня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів - повідомили в ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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