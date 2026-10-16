Більшість запущених рф за ніч дронів - реактивні: ППО знешкодила трохи більше половини
Київ • УНН
Уночі 16 жовтня росія запустила по Україні 149 дронів, зокрема 108 реактивних. ППО збила або придушила 114 БпЛА.
росія у ніч на 16 жовтня запустила по Україні 149 дронами, з яких більшість - 108 - реактивні. Збито або придушено 114 з них, у тому числі 77 реактивних (51,7%). Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала росія
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 жовтня (з 18:00 15 жовтня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів
Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок16.10.26, 08:42 • 24857 переглядiв