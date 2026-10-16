Большинство запущенных рф за ночь дронов - реактивные: ПВО обезвредила чуть больше половины

россия в ночь на 16 октября запустила по Украине 149 дронов, большинство из которых — 108 — реактивные. Сбиты или подавлены 114 из них, в том числе 77 реактивных (51,7%). Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 октября (с 18:00 15 октября) противник атаковал 149 ударными БПЛА типа Shahed (108 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 114 вражеских БПЛА типа Shahed (77 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксировано попадание 27 средств воздушного нападения противника в 24 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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