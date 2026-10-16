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Луцк без света, в Киеве экстренные отключения - что известно о последствиях атаки рф к утру

Киев • УНН

 • 44365 просмотра

В результате атаки рф Луцк обесточен, без света остались 370 тысяч абонентов Волыни. В Киеве действуют экстренные отключения.

Луцк без света, в Киеве экстренные отключения - что известно о последствиях атаки рф к утру

Из-за атаки рф по состоянию на утро 16 октября в Украине есть последствия для энергосистемы. Луцк из-за атаки вражеских беспилотников остался без электроснабжения. Киев перевели на экстренные отключения света из-за вражеской атаки на энергообъекты. Об этом сообщили местные власти и ДТЭК, пишет УНН.

Луцк

"Из-за атаки вражеских беспилотников город остался без электроснабжения. Коммунальные службы работают от резервных источников питания", — указал в соцсетях утром 16 октября секретарь Луцкого горсовета, и. о. мэра Андрей Разумовский.

И. о. главы Волынской ОВА Роман Романюк заявил об "очень сложной ночи" в Волынской области.

"Непрерывно нашу область атаковали реактивные шахеды. Около 20 вражеских целей были направлены на Волынь. Есть разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Вследствие этого по состоянию на 08:00 утра без электроснабжения находятся 370 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются. В Маневичах пострадало частное предприятие. Есть двое травмированных, судьба еще 5 человек пока неизвестна. В Луцке пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Здесь, к счастью, пострадавших нет", — отметил Романюк в соцсетях 16 октября.

"Вследствие атаки вражеских беспилотников на Волынь Ковель и населенные пункты нашей громады частично обесточены. Профильные службы работают в усиленном режиме. Аварийные бригады энергетиков постепенно восстанавливают электроснабжение. Ключевые объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. КП "Ковельводоканал" постепенно восстанавливает подачу воды в микрорайоны города", — указывал в соцсетях, в том числе городской голова Ковеля Игорь Чайка 16 октября.

Киев

"Киев: из-за атаки на энергообъекты применены экстренные отключения", — отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В Минэнерго в ночь на 16 октября указывали, что "вследствие очередной российской атаки на объект критической энергетической инфраструктуры — в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света".

Атака рф на западные области

О последствиях атаки рф утром 16 октября сообщили, в частности, в Ровенской, Тернопольской областях.

"Тяжелая ночь для Ровенщины, и, в частности, для областного центра. К сожалению, имеем повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой", — сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в соцсетях 16 октября.

"В результате ночной атаки на Тернопольскую область 16 октября повреждено помещение на производственном предприятии в городе Чортков. Площадь пожара составила 15 кв. м. На месте работали сотрудники ГСЧС. В настоящее время пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", — указал 16 октября глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух в соцсетях.

"Сегодня враг неоднократно атаковал Хмельницкую область беспилотниками. Работали силы ПВО. Есть сбития. Вследствие атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе", — отметил в ночь на 16 октября в соцсетях глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Тревога утром 16 октября звучала также в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

"Благодарю силы противовоздушной обороны за отличную работу и защиту нашей области", — отмечала утром 16 октября глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в соцсетях.

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Юлия Шрамко

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