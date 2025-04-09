Волынская область

По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
За выходные в Украине произошло более 2,5 тысяч пожаров в экосистемах, которые уничтожили почти 2000 га земли. Больше всего пострадала Житомирская область, где выгорело 150 га, также есть пострадавшие в Винницкой, Полтавской и Сумской областях.
За прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение, враг нанес 91 авиаудар и почти 6700 обстрелов. Больше всего атак было на Покровском направлении - 35 штурмов агрессора.
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал ошибочной идею связывать вступление Украины в международные организации с вопросом эксгумации на Волыни. Он также отметил, что визит Зеленского показал нерешенность этого вопроса.
В поселке Благодатное 29-летняя женщина во время застолья убила 61-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары ножом и топором. Полиция задержала подозреваемую и изъяла орудие преступления.
Раненые десантники 80-й бригады изготовили самый большой в Украине Тризуб из дидухов под руководством 91-летней мастерицы. Символ установили возле памятника Шевченко в рамках программы реабилитации военных.
Нарушителю грозит лишение прав, штраф и дисциплинарное взыскание.
Мэр Луцка сообщил о планах восстановления электроснабжения и работе коммунальных служб после ракетного удара. В городе работают котельные, водоканал и частично восстановлено движение троллейбусов.
В результате ракетного удара 250 тысяч абонентов в 681 населенном пункте Ровенской области остались без электроснабжения. Остановлено 14 котельных, повреждены жилые дома.
В Волынской области после ракетной атаки рф восстанавливают водоснабжение и постепенно восстанавливается электроснабжение. За несколько часов ситуация должна нормализоваться, развернуто 142 пункта несокрушимости.
В результате ракетного удара по критической инфраструктуре Волынской области повреждены хозяйственные постройки. 215 тысяч абонентов остались без электроснабжения, запускают дополнительные пункты несокрушимости.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал проверку лицея на Волыни из-за подозрения учителя в действиях сексуального характера в отношении учеников. Руководство заведения не провело расследование, а отправило учителя в отпуск.
В западных регионах Украины выпал первый снег. Снегопады зафиксированы во Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
На станции метро "Осокорки" в Киеве обнаружили тело девушки, которая совершила самоубийство. По предварительным данным, инцидент произошел утром, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
На Волыни разоблачили военнослужащего ТЦК, который пытался передавать врагу информацию о расположении объектов ВСУ. Агента, по данным СБУ, завербовала российская разведка, ему грозит пожизненное заключение.
За сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес 89 авиаударов, совершил более 4000 обстрелов и привлек более 1500 дронов-камикадзе. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов.
26-летняя беременная женщина в Волынской области отравилась грибами, что привело к потере ребенка. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось, сообщили в областном медобъединении.
На фронте произошло 197 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском направлении. Враг нанес 3 ракетных, 78 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, используя РСЗО и дроны-камикадзе.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Противник нанес 2 ракетных и 64 авиаудара, совершил более 3500 обстрелов, использовал 1400 дронов-камикадзе.
россия атаковала Украину 135 дронами, из которых 80 сбито силами ПВО. До 10 беспилотников все еще находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины, 44 потеряно, 2 улетели в Беларусь.
В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.
Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.
В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств.
Пограничники задержали двух нетрезвых мужчин из Нововолынска, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители оставили двух женщин в пограничные и попытались преодолеть заградительный забор.
Суд приговорил к 15 годам тюрьмы российского агента, который шпионил на Волыни. 40-летний помощник начальника отдела пограничного отряда собирал информацию об украинских войсках для ФСБ.
Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, но сохраняется дефицит мощности в часы максимального потребления. 553 населенных пункта обесточены из-за боевых действий, непогоды и технических причин.
Из-за российских обстрелов и погодных условий возникли проблемы с электроснабжением в Донецкой, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Энергосистема остается сбалансированной, но Минэнерго призывает к экономии электроэнергии.
За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Самые активные атаки врага были на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 39 атак противника возле нескольких населенных пунктов.