Волынская область

На Волыни произошло смертельное ДТП с участием военного ТЦК: его отстранили

В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств.