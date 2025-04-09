Волынская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28959 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

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Обстрелы рф и непогода вызвали обесточивание в пяти областях Украины

Из-за российских обстрелов и погодных условий возникли проблемы с электроснабжением в Донецкой, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Энергосистема остается сбалансированной, но Минэнерго призывает к экономии электроэнергии.

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Генштаб: 161 бой за сутки, самые активные вражеские атаки - на Кураховском направлении

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