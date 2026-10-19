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Перебои с электричеством после атаки рф в ряде областей, в том числе на западе

Киев • УНН

 • 5162 просмотра

В ряде областей Украины зафиксированы отключения электричества после атаки рф. На Волыни без электричества остались около 66 тысяч точек учёта.

Перебои с электричеством после атаки рф в ряде областей, в том числе на западе

Перебои с электроэнергией фиксируют утром 19 октября в ряде областей Украины, в том числе западных, после атаки рф. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Волынская область

"Наша область снова подверглась массированной атаке реактивниками и шахедами. В течение ночи и утра на область было нацелено около 15 вражеских беспилотников. Больше всего под атакой оказались Ковель, Маневичи, Луцк. В результате попаданий и падения обломков дронов пострадала критическая и гражданская инфраструктура. К счастью, информации о раненых и погибших нет. Поэтому на данный момент без электроснабжения находятся около 66 тыс. точек учета", — написал в соцсетях врио главы Волынской ОВА Роман Романюк в оперативной информации по состоянию на 09:30 19 октября относительно атаки дронов на Волынь.

По его словам, ликвидация последствий атак продолжается. "Все службы работают над этим, когда позволяет ситуация с безопасностью", — отметил он.

Ровенская область

"По последствиям вражеских атак имеем обесточивание в разных уголках Ровенщины. Больше всего — в Ровенском районе", — указал глава Ровенской ОВА Александр Коваль в соцсетях 19 октября.

По его словам, новые атаки усложняют работу энергетиков по восстановлению. 

Житомирская область

"Два дня подряд враг не прекращает попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирщины. Под ударом — объекты энергетики. Сейчас информации о погибших и пострадавших в результате ударов не поступало. Пожары, возникшие на месте попаданий, несмотря на угрозу нанесения повторных ударов, ликвидировали спасатели ГСЧС. Энергетики области работают над восстановлением электроснабжения", — отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях.

Винницкая область

"Враг продолжает массированную атаку на энергетическую инфраструктуру. В результате очередного обстрела есть разрушения и в Винницкой области. В части Винницкой области и областного центра сейчас отсутствует электроснабжение и водоснабжение", — сообщила в соцсетях глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, ответственные службы работают над восстановлением.

Львовская область

"В селе Зубра Львовского района, по информации на этот час, повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей. Предварительно, около 08:50 наши воины ПВО сбили вражеский беспилотник, обломки упали на частную территорию. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все профильные службы", — написал в соцсетях глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях.

рф атаковала баллистикой, обезврежены 4 "Искандера-К" и до 73% реактивных дронов19.10.26, 09:22 • 4336 просмотров

Юлия Шрамко

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