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рф атаковала баллистикой, обезврежены 4 "Искандера-К" и до 73% реактивных дронов

Киев • УНН

 • 4338 просмотра

Ночью рф запустила по Украине баллистические и крылатые ракеты, а также 269 дронов. ПВО сбила или подавила 4 ракеты и 243 беспилотника.

рф атаковала баллистикой, обезврежены 4 "Искандера-К" и до 73% реактивных дронов

россия в ночь на 19 октября выпустила по Украине баллистические, крылатые ракеты и 269 дронов, менее четверти из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 4 крылатых "Искандера" и 243 дрона, в том числе до 73% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 октября (с 18:00 18 октября) противник атаковал:

  • баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Смоленской, Брянской, Курской обл. рф;
    • крылатыми ракетами «Искандер-К» из воздушного пространства Курской обл.;
      • 269 ударными БПЛА типа Shahed (из них — 59 реактивных), S-8000 «Бандероль», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, Шаталово, Миллерово, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

        Сколько уничтожили

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 247 целей:

        • 4 крылатые ракеты «Искандер-К»;
          • 243 вражеских БПЛА типа Shahed (из них — 43 реактивных), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.

            Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 25 локациям, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

            В Киеве увеличилось число пострадавших после атаки рф баллистикой19.10.26, 08:53 • 20975 просмотров

            Юлия Шрамко

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