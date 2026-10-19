рф атаковала баллистикой, обезврежены 4 "Искандера-К" и до 73% реактивных дронов
Киев • УНН
Ночью рф запустила по Украине баллистические и крылатые ракеты, а также 269 дронов. ПВО сбила или подавила 4 ракеты и 243 беспилотника.
россия в ночь на 19 октября выпустила по Украине баллистические, крылатые ракеты и 269 дронов, менее четверти из которых — реактивные. Сбиты или подавлены 4 крылатых "Искандера" и 243 дрона, в том числе до 73% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 октября (с 18:00 18 октября) противник атаковал:
- баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Смоленской, Брянской, Курской обл. рф;
- крылатыми ракетами «Искандер-К» из воздушного пространства Курской обл.;
- 269 ударными БПЛА типа Shahed (из них — 59 реактивных), S-8000 «Бандероль», «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, Шаталово, Миллерово, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Сколько уничтожили
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 247 целей:
- 4 крылатые ракеты «Искандер-К»;
- 243 вражеских БПЛА типа Shahed (из них — 43 реактивных), S-8000 «Бандероль», «Гербера» и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 25 локациям, а также падение сбитых (обломков) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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