В Киеве увеличилось число пострадавших после атаки рф баллистикой
Киев • УНН
Российские баллистические удары повредили объекты в трех районах Киева. Один человек погиб, еще восемь пострадали.
В Киеве пять человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки рф 19 октября. Всего известно о восьми пострадавших в столице. Один человек погиб. Об этом в понедельник сообщили мэр столицы Виталий Кличко и ГСЧС Украины в соцсетях, показав последствия, пишет УНН.
5 человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки врага на столицу 19 октября
По его словам, одного раненого госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.
Ночью 19 октября Кличко сообщил, что "в результате вражеской атаки на столицу один человек погиб".
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В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что "в Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек, еще восемь пострадали".
В ночь на 19 октября, как сообщили в ГСЧС, враг нанес баллистические удары по столице. По данным ГСЧС, последствия зафиксированы как минимум в трех районах города:
- в Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек;
- в Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажки;
- в Днепровском районе повреждено учебное заведение.
Спасатели, как сообщается, ликвидировали пожары, вызванные российскими ударами.
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