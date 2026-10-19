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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикою

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Російські балістичні удари пошкодили об’єкти у трьох районах Києва. Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.

У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикою

У Києві п'ятеро людей постраждали в Солом'янському районі внаслідок атаки рф 19 жовтня. Загалом відомо про вісім постраждалих у столиці. Одна людина загинула. Про це повідомили у понеділок мер столиці Віталій Кличко та ДСНС України у соцмережах, показавши наслідки, пише УНН.

5 людей постраждали в Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога на столицю 19 жовтня

- вказав Кличко.

З його слів, одного пораненого госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Вночі 19 жовтня Кличко повідомив, що "внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула".

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Водночас у ДСНС України повідомили, що "у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали".

У ніч проти 19 жовтня, як повідомили у ДСНС, ворог завдав балістичних ударів по столиці. За даними ДСНС, наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста:

  • у Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину;
    • у Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки;
      • у Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.

        Рятувальники, як повідомляється, ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.

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