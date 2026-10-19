У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикою
Київ • УНН
Російські балістичні удари пошкодили об’єкти у трьох районах Києва. Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.
У Києві п'ятеро людей постраждали в Солом'янському районі внаслідок атаки рф 19 жовтня. Загалом відомо про вісім постраждалих у столиці. Одна людина загинула. Про це повідомили у понеділок мер столиці Віталій Кличко та ДСНС України у соцмережах, показавши наслідки, пише УНН.
5 людей постраждали в Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога на столицю 19 жовтня
З його слів, одного пораненого госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
Вночі 19 жовтня Кличко повідомив, що "внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула".
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали19.10.26, 00:32 • 21495 переглядiв
Водночас у ДСНС України повідомили, що "у Києві внаслідок нічної російської атаки загинула людина, ще восьмеро постраждали".
У ніч проти 19 жовтня, як повідомили у ДСНС, ворог завдав балістичних ударів по столиці. За даними ДСНС, наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста:
- у Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину;
- у Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки;
- у Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.
Рятувальники, як повідомляється, ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені19.10.26, 04:47 • 22994 перегляди