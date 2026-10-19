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Financial Times
The Guardian

Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали

Київ • УНН

 • 5970 перегляди

Унаслідок вечірньої атаки на Київ загинула людина, ще двоє постраждали. Зафіксовано влучання в медцентр і нежитлову будівлю.

Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали

Внаслідок ворожої атаки на Київ ввечері у неділю, 18 жовтня, загинула людина. Про це повідомляє Київська МВА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що також постраждали дві людини, їм надається необхідна медична допомога.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі столиці зафіксовано влучання, попередньо, в будівлю медичного центру, у Дніпровському - в нежитлову будівлю.

"Двоє постраждалих. Одного пораненого медики госпіталізували", - додав Кличко.

Нагадаємо

Ввечері у неділю, 18 жовтня, ворог атакував Київ балістикою. За даними моніторингових каналів, рф атакувала енергетичні об'єкти - попередньо, ворог запустив 8 балістичних ракет.

рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian17.10.26, 18:02 • 42377 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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