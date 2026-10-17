рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian

російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть бути частиною плану, спрямованого на погіршення умов життя у великих містах і примушення країни до капітуляції. Про це пише The Guardian із посиланням на документ, який, за даними української розвідки, перехопили в росії, передає УНН.

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Атаки на електростанції відображають російський план зробити українські міста непридатними для життя. Кремль вдається до покарання населення України у великих містах, оскільки лінії фронту залишаються замороженими - пише видання.

За даними видання, документ під назвою "Аналіз енергетичного, житлово-комунального секторів України" містить оцінку вразливих об’єктів української енергетичної системи та навіть передбачає удари по об'єктах високого ризику, зокрема по розподільчих підстанціях на кількох атомних електростанціях. У ньому описані можливі наслідки ударів - від "погіршення якості життя" українців через відключення електроенергії до повного припинення водопостачання, що, як холоднокровно прогнозується в документі, спричинить "погіршення санітарних умов та вимушений відтік мешканців з міст".

За інформацією видання, у документі не вказано, яке саме російське відомство його підготувало, однак за словами кількох європейських посадовців, з якими поспілкувалося видання, автори могли бути пов’язані з російськими військовими або розвідувальними службами.

Оскільки цього тижня російські ракети та дрони систематично врізалися в електростанції в Києві та Харкові, постійні відключення електроенергії та водопостачання дедалі більше нагадують нібито російський план знищення життя у великих українських містах, з яким ознайомилася газета Guardian. Навіть коли Дональд Трамп минулого тижня односторонньо оголосив про "енергетичне припинення вогню" між москвою та Києвом, росія продовжувала свої методичні та руйнівні удари по енергомережі України, зокрема в Києві, у рамках стратегії, спрямованої на покарання населення України та доведення країни до капітуляції - пише видання.

За словами видання, цього року "росія, схоже, втілює ці плани на практиці".

Зокрема, у вівторок увечері російські удари вразили три великі електростанції в Київській області – ТЕЦ-4 та 5, і Трипільську теплову електростанцію в Київській області, – а також велику електричну підстанцію, яка передає електроенергію з двох головних атомних електростанцій країни до столиці.

Ці, разом з іншими підстанціями, що утворюють "Київське енергетичне кільце", яке допомагає постачати електроенергію з усієї країни до столиці, стали цілями російського шквального обстрілу, який, якщо він буде успішним, може загрожувати гуманітарною катастрофою в місті з 3-мільйонним населенням - пише видання.

Нагадаємо

росія вночі та вранці 17 жовтня атакувала енергетику в 10 областях, частина жителів залишилася без електропостачання. У низці регіонів діють графіки відключення електроенергії.