Президент США Дональд Трамп, глава Китаю Сі Цзіньпін та глава кремля володимир путін зібралися на перший тристоронній саміт у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС, про що повідомили китайські та росЗМІ, пише УНН.

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Трамп, путін та Сі розпочали свої історичні переговори, також повідомляє Reuters.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі головує на тристоронній зустрічі між ним, Трампом та путіним.

росЗМІ пишуть, що путін, Трамп та Сі Цзіньпін проводять зустріч у Шеньчжені "на полях" саміту АТЕС.

кремль опублікував перші кадри зустрічі.

путін останнім прибув на місце тристоронньої зустрічі, про що повідомили китайські ЗМІ. Перед цим Трамп провів зустріч із Сі, а ще раніше - із путіним.

Трамп зробив кілька заяв щодо України перед самітом з Сі і путіним

Сі та Трамп вже перебувають у місці проведення заходу, віллі Kylin Villa, де вони обідали після двосторонньої зустрічі, зазначило CNN.

На відео, опублікованому китайськими державними ЗМІ, показали кімнату для тристоронньої зустрічі між Трампом, Сі та путіним.