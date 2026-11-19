Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин собрались на первый трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, о чем сообщили китайские и российские СМИ, пишет УНН.

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Трамп, Путин и Си начали свои исторические переговоры, также сообщает Reuters.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Си председательствует на трехсторонней встрече между ним, Трампом и Путиным.

Российские СМИ пишут, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин проводят встречу в Шэньчжэне "на полях" саммита АТЭС.

Путин последним прибыл на место трехсторонней встречи, сообщили китайские СМИ. До этого Трамп провел встречу с Си, а еще раньше — с Путиным.

Трамп сделал несколько заявлений об Украине перед саммитом с Си и путиным

Си и Трамп уже находятся на месте проведения мероприятия, на вилле Kylin Villa, где они обедали после двусторонней встречи, отметило CNN.

На видео, опубликованном китайскими государственными СМИ, показали комнату для трехсторонней встречи между Трампом, Си и Путиным.