Виталий Безгин

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины

Виталий Юрьевич Безгин родился 18 апреля 1990 года в Евпатории (АР Крым). С отличием окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. До парламентской карьеры работал в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций: с 2012 по 2015 год — креативный директор рекламного агентства «Scu Kyiv», позднее занимался политическим консалтингом и стратегическими коммуникациями. Был членом «Демократического альянса». В 2019 году избран народным депутатом от «Слуги народа» (№77 в списке). В Верховной раде входил в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, возглавлял подкомитет по вопросам административно-территориального устройства. В 2026 году избран заместителем председателя партии «Слуга народа» по работе с временно оккупированными территориями, ВПЛ и сетью фракций. 16 июля 2026 года сложил депутатский мандат и перешёл в Кабинет министров, возглавив обновлённое министерство, в название которого впервые было включено упоминание о внутренне перемещённых лицах.