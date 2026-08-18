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Виталий Безгин

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины
Виталий Юрьевич Безгин родился 18 апреля 1990 года в Евпатории (АР Крым). С отличием окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. До парламентской карьеры работал в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций: с 2012 по 2015 год — креативный директор рекламного агентства «Scu Kyiv», позднее занимался политическим консалтингом и стратегическими коммуникациями. Был членом «Демократического альянса». В 2019 году избран народным депутатом от «Слуги народа» (№77 в списке). В Верховной раде входил в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, возглавлял подкомитет по вопросам административно-территориального устройства. В 2026 году избран заместителем председателя партии «Слуга народа» по работе с временно оккупированными территориями, ВПЛ и сетью фракций. 16 июля 2026 года сложил депутатский мандат и перешёл в Кабинет министров, возглавив обновлённое министерство, в название которого впервые было включено упоминание о внутренне перемещённых лицах.
2016
Член бюро Киевской организации «Демократического альянса»
2019
Избран народным депутатом IX созыва от «Слуги народа»; председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства
2026
Заместитель председателя партии «Слуга народа» по работе с ВОТ и ВПЛ
2026
Назначен министром по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины
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