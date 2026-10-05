Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что атаки Украины на российские НПЗ приводят к росту цен на бензин в США. Он также упомянул закрытие заводов в Калифорнии.
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що удари України по російських НПЗ є причиною зростання цін на бензин у США, передає УНН із посиланням на повідомлення американського лідера у соцмережах.
Те, що зараз підвищує ціни на бензин, — це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи", де російські заводи вибухають через атаки України, а наші закриваються в "синіх" штатах, таких як Каліфорнія, демократами
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Президент США Дональд Трамп вважає, що у зростанні цін на дизельне пальне у Штатах винна Україна.
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