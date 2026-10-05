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Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в США

Киев • УНН

 • 10276 просмотра

Дональд Трамп заявил, что атаки Украины на российские НПЗ приводят к росту цен на бензин в США. Он также упомянул закрытие заводов в Калифорнии.

Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що удари України по російських НПЗ є причиною зростання цін на бензин у США, передає УНН із посиланням на повідомлення американського лідера у соцмережах.

Те, що зараз підвищує ціни на бензин, — це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи", де російські заводи вибухають через атаки України, а наші закриваються в "синіх" штатах, таких як Каліфорнія, демократами 

- написав Трамп.

Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса28.09.26, 04:38 • 23581 просмотр

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп вважає, що у зростанні цін на дизельне пальне у Штатах винна Україна.

G7 высвободит 100 миллионов баррелей нефти из-за роста цен02.10.26, 18:33 • 8030 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Калифорния
Дональд Трамп
Украина