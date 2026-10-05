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Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у США

Київ • УНН

 • 7152 перегляди

Дональд Трамп заявив, що атаки України на російські НПЗ спричиняють зростання цін на бензин у США. Він також згадав закриття заводів у Каліфорнії.

Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що удари України по російських НПЗ є причиною зростання цін на бензин у США, передає УНН із посиланням на повідомлення американського лідера у соцмережах.

Те, що зараз підвищує ціни на бензин, — це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи", де російські заводи вибухають через атаки України, а наші закриваються в "синіх" штатах, таких як Каліфорнія, демократами 

- написав Трамп.

Трамп попросив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ через загрозу світової паливної кризи28.09.26, 04:38 • 23581 перегляд

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп вважає, що у зростанні цін на дизельне пальне у Штатах винна Україна.

G7 вивільнить 100 мільйонів барелів нафти через зростання цін02.10.26, 18:33 • 8021 перегляд

Антоніна Туманова

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Війна в Україні
Каліфорнія
Дональд Трамп
Україна