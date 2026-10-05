Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у США

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що удари України по російських НПЗ є причиною зростання цін на бензин у США, передає УНН із посиланням на повідомлення американського лідера у соцмережах.

Те, що зараз підвищує ціни на бензин, — це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи", де російські заводи вибухають через атаки України, а наші закриваються в "синіх" штатах, таких як Каліфорнія, демократами