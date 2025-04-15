Каліфорнія

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.
Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.
Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.
Відвідувачі Coachella скаржаться на 12-годинні черги та спеку. Відсутність туалетів та погана організація викликали порівняння з провальним Fyre Festival.
Aptera Solar EV - надлегкий автомобіль на сонячних панелях, здійснив подорож з Арізони до Каліфорнії. Компанія отримала понад 48 000 замовлень на серійну модель.
Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.
Округ Лос-Анджелес погодився виплатити 4 мільярди доларів для врегулювання понад 6800 позовів про сексуальне насильство, деякі з яких датуються 1959 роком. Більшість випадків пов’язані зі звинуваченнями в насильстві в 1980-х, 1990-х і 2000-х роках.
Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.
Американська письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра", померла у віці 66 років після 10-річної боротьби з аутоімунною хворобою. Її книги стали основою для популярного серіалу.
Китай активно впроваджує 6G, встановивши технологічні стандарти. США та Європа не поспішають з розвитком 6G через повільне розгортання 5G.
Міністр охорони здоров'я США стверджує, що телефони викликають рак, погіршують успішність і призводять до вживання наркотиків. Франція також планує заборону для дітей до 15 років.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.
Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.
Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Компанія зможе контролювати парк авто та перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.
Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.
Адміністрація Трампа не відмовляється від плану масових звільнень та скорочення бюджету. Попри визнання помилок, Білий дім обіцяє боротися з рішеннями судів щодо поновлення звільнених.
NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.
Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.
Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.
Сніговий покрив у горах Сьєрра-Невади становить 88% від норми, що може вплинути на водопостачання Каліфорнії. Хоча показник викликає занепокоєння, він все ще вищий за рекордно низький рівень 2015 року.
У 1975 році на конференції в Асіломарі вчені розробили правила для досліджень "незвіданих територій" науки. Ці принципи саморегулювання стали основою для розвитку генної інженерії, нанотехнологій та ШІ.
У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.
На пляжі Плайя-Кемада виявили рідкісну глибоководну рибу-ремінь, яку в японському фольклорі вважають передвісником стихійних лих. Це друга подібна знахідка за останні тижні після появи такої ж риби в Мексиці.
Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.
Дональд Трамп підписав указ про повернення пластикових трубочок у держустанови США. Раніше Байден наказав відмовитися від пластику через екологічну кризу.
У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.
Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.
Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.
Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.
Стенографісти Білого дому не справляються з обсягом публічних виступів Трампа, який за тиждень промовив понад 81 тисячу слів. Це втричі більше, ніж говорив Байден на початку свого терміну.