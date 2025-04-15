Каліфорнія

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25837 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138442 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134267 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134348 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196234 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77557 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.

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Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.

Новини Світу • 14 квітня, 18:47 • 8730 перегляди

План відновлення Лос-Анджелеса після пожеж на $925 млн: що передбачено

Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.

Новини Світу • 12 квітня, 22:04 • 3016 перегляди

Фестиваль Coachella назвали "гіршим, ніж Fyre Festival" після 12-годинного очікування в чергах

Відвідувачі Coachella скаржаться на 12-годинні черги та спеку. Відсутність туалетів та погана організація викликали порівняння з провальним Fyre Festival.

Новини Світу • 12 квітня, 09:40 • 3730 перегляди

Aptera Solar EV: сонячний електромобіль здійснив історичну подорож

Aptera Solar EV - надлегкий автомобіль на сонячних панелях, здійснив подорож з Арізони до Каліфорнії. Компанія отримала понад 48 000 замовлень на серійну модель.

Технології • 10 квітня, 10:31 • 10253 перегляди

Маск демонструє ознаки слабкості та страху через коментарі щодо нульових мит: віце-канцлер Німеччини

Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.

Новини Світу • 7 квітня, 14:23 • 11056 перегляди

Округ Лос-Анджелес виплатить $4 млрд для врегулювання понад 6800 позовів про секснасильство

Округ Лос-Анджелес погодився виплатити 4 мільярди доларів для врегулювання понад 6800 позовів про сексуальне насильство, деякі з яких датуються 1959 роком. Більшість випадків пов’язані зі звинуваченнями в насильстві в 1980-х, 1990-х і 2000-х роках.

Суспільство • 5 квітня, 15:07 • 14981 перегляди

Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.

Новини Світу • 2 квітня, 11:36 • 26313 перегляди

Авторка "Щоденників вампіра" Ліза Джейн Сміт померла після боротьби з аутоімунною хворобою

Американська письменниця Ліза Джейн Сміт, відома за серією книг "Щоденники вампіра", померла у віці 66 років після 10-річної боротьби з аутоімунною хворобою. Її книги стали основою для популярного серіалу.

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Китай лідирує у розвитку 6G, США та Європа відстають - ЗМІ

Китай активно впроваджує 6G, встановивши технологічні стандарти. США та Європа не поспішають з розвитком 6G через повільне розгортання 5G.

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В американських школах хочуть заборонити мобільні: яка причина

Міністр охорони здоров'я США стверджує, що телефони викликають рак, погіршують успішність і призводять до вживання наркотиків. Франція також планує заборону для дітей до 15 років.

Новини Світу • 23 березня, 01:38 • 26920 перегляди

SpaceX запустила секретну місію NROL-57 для розвідувального управління США

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.

Новини Світу • 21 березня, 08:06 • 19573 перегляди

Google погодилася виплатити $28 млн через звинувачення у нерівному ставленні до працівників

Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.

Новини Світу • 20 березня, 09:39 • 7408 перегляди

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Компанія зможе контролювати парк авто та перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.

Новини Світу • 19 березня, 09:25 • 112593 перегляди

Компанія Starbucks повинна виплатити 50 млн доларів чоловіку за опіки від гарячої кави в Лос-Анджелесі

Каліфорнійський суд зобов'язав Starbucks виплатити Майклу Гарсії 50 мільйонів доларів за опіки, отримані через пролиту гарячу каву у 2020 році. Компанія планує оскаржити вирок.

Новини Світу • 16 березня, 02:53 • 25039 перегляди

Трамп готовий до нової хвилі звільнень в уряді США попри рішення судів - Reuters

Адміністрація Трампа не відмовляється від плану масових звільнень та скорочення бюджету. Попри визнання помилок, Білий дім обіцяє боротися з рішеннями судів щодо поновлення звільнених.

Новини Світу • 15 березня, 09:00 • 15523 перегляди

NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.

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Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.

Новини Світу • 3 березня, 10:45 • 214485 перегляди

Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.

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Сніговий покрив у Сьєрра-Неваді нижче норми: що це означає для Каліфорнії

Сніговий покрив у горах Сьєрра-Невади становить 88% від норми, що може вплинути на водопостачання Каліфорнії. Хоча показник викликає занепокоєння, він все ще вищий за рекордно низький рівень 2015 року.

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Баланс між прогресом та безпекою: 50 років тому вчені створили модель саморегулювання науки без політиків

У 1975 році на конференції в Асіломарі вчені розробили правила для досліджень "незвіданих територій" науки. Ці принципи саморегулювання стали основою для розвитку генної інженерії, нанотехнологій та ШІ.

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Сотні американців вийшли на мороз на вулиці міст, щоб протестувати проти Трампа та Маска

У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.

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На Канарах знайшли загадкову рибу-ремінь, яку пов'язують з катастрофами

На пляжі Плайя-Кемада виявили рідкісну глибоководну рибу-ремінь, яку в японському фольклорі вважають передвісником стихійних лих. Це друга подібна знахідка за останні тижні після появи такої ж риби в Мексиці.

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Американський військовий літак зазнав аварії біля узбережжя Каліфорнії

Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.

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Дональд Трамп підписав указ про повернення пластикових трубочок у держустанови США. Раніше Байден наказав відмовитися від пластику через екологічну кризу.

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Протести проти політики Трампа і Маска пройшли по всій території США

У США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.

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Принц Гаррі може бути депортований зі США: що відомо

Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.

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Науковці знайшли несподівані форми життя на глибині 4 км під Землею

Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.

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Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.

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Стенографісти Білого дому не встигають: Трамп забагато говорить

Стенографісти Білого дому не справляються з обсягом публічних виступів Трампа, який за тиждень промовив понад 81 тисячу слів. Це втричі більше, ніж говорив Байден на початку свого терміну.

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