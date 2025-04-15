Каліфорнія

Принц Гаррі може бути депортований зі США: що відомо

Суд у Вашингтоні знову перевіряє законність перебування принца Гаррі в США через його зізнання про вживання наркотиків у мемуарах. Дональд Трамп заявив, що не захищатиме герцога у цій справі.