Адам Драйвер відкинув повернення до "Зоряних війн"

Джерело: Walt Disney Studios Motion Pictures / © Lucasfilm / courtesy Everett Collection

Актор Адам Драйвер відкидає будь-яку можливість повернення в галактику "Зоряних війн" (Star Wars) в ролі Кайло Рена. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

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У недавньому випуску The Rich Eisen Show Драйвера запитали, чи думає він, що колись знову зіграє лиходія у франшизі. Актор відповів: "Так, все скінчено… Більше жодних "Зоряних війн"".

Ми, сказав Драйвер, маючи на увазі керівників студії Disney Боба Айгера та Алана Бергмана, які відхилили сценарій окремого фільму про Кайло Рена, який він пропонував разом зі Стівеном Содербергом, "намагалися зняти ще один фільм", "але вони сказали: "Ні, він мертвий".

"Мені завжди було цікаво зняти ще один фільм "Зоряні війни", - сказав Драйвер тоді. - Ми презентували сценарій Lucasfilm. Їм сподобалася ідея. Вони повністю зрозуміли нашу точку зору та чому ми це робимо. Ми показали його Бобу Айгеру та Алану Бергману, і вони сказали "ні". Вони не бачили, як Бен Соло може бути живим. І на цьому все скінчилося".

Під час інтерв'ю Драйвер продовжив, повторивши, що Содерберга було призначено режисером, і що "ми працювали над цим кілька років, справді й серйозно". "Ми разом зі Скоттом Бернсом, Ребеккою Блант, Содербергом і мною написали чудовий сценарій ... Це було приголомшливо. Це було справді круто. Але знаєте, я не ухвалюю рішення", - зазначив Драйвер.

Потім Драйвера запитали, чи він повернеться, якщо хтось "відродить" проєкт. "Якщо вони захочуть, гаразд. Але ми не будемо… Це не наше рішення, - сказав Драйвер. - Думаю, поїзд уже пішов". Драйвер оцінив "реакцію фанатів" на скасований фільм, яку він назвав "досить неймовірною". "Я не очікував, що це будуть білборди та люди, які літають на літаках над Діснеєм тощо. Це було досить круто", - зазначив він.

Коли з'явилися новини про фільм, група фанатів "Зоряних війн" сплатила літак, щоб пролетіти з банером "Врятуйте полювання за Беном Соло" над студією Волта Діснея у Бербанку у Каліфорнії в США.

У квітні Содерберг висловив схожу з Драйвером думку, заявивши, що фільм "відбувся б", "якби йому судилося відбутися".

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