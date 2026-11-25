Верховна Рада схвалила легалізацію ринку криптовалют в Україні. Про це повідомили у парламенті 25 листопада, пише УНН.

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Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №10225-д про нові правила для ринку криптовалют. За проголосував 271 народний депутат.

Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами.

"Рада нарешті прийняла в цілому №10225-д - легалізація ринку віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування", - прокоментував нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк у соцмережах.

З його слів, "закон вступить у силу з липня 2027-го року". "До 2028 року буде діяти пільгова ставка 5%+5% від всього обсягу. Далі 18%+5%", - повідомив він.

Він зазначив, що завдяки новому законодавству є очікування "побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет".

Законопроєкт є частиною зобов’язань перед МВФ та ЄС у межах Ukraine Facility, вказувала нардеп Ольга Василевська-Смаглюк з фінансового комітету.

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