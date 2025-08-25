$41.280.07
Ексклюзив
15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 27348 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 22325 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 23818 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 111316 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 112698 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 51810 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 57737 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 62152 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49481 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 27348 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 111316 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 112698 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 101457 перегляди
УНН Lite
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Верховна Рада готується розглянути законопроєкт про оподаткування криптоактивів. Це дозволить залучити до бюджету до 20 млрд грн щорічно та інтегрувати Україну у світові фінансові ринки.

Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету

В Україні триває робота над законодавчим врегулюванням криптовалютного ринку. Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо оподаткування криптоактивів вже найближчим часом. Як розповіла в ексклюзивному коментарі УНН фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка мова не лише про податкові надходження до держбюджету, а й про передбачуваність та прогнозованість для бізнесу. 

У 2022 році парламент ухвалив основний закон, що регулює криптоактиви - "Про віртуальні активи". Однак, на сьогодні він не працює, адже для його запуску необхідно ухвалити закон, що встановлює порядок оподаткування цих активів. Мова йде про розроблений парламентарями проєкт змін до Податкового кодексу щодо врегулювання обороту віртуальних активів. Його розгляд у сесійні залі в першому читанні очікується вже на найближчому пленарному тижні. Цілком ймовірно, що нардепи підтримають цей документ, адже питання виведення з "тіні" десятків мільярдів гривень, які щороку обертаються у цифрових активах, дедалі активніше обговорюється представниками влади. Держава зацікавлена в чіткому регулюванні криптовалют, адже це нове джерело надходження податків. Та мова не лише про наповнення бюджету від оподаткування, як наголошує Олена Сосєдка, легалізація криптовалют також дозволить Україні інтегруватися у світові фінансові ринки.

Криптовалюти давно стали невід’ємною частиною світової економіки. Україна входить у топ-20 країн світу за обсягами використання віртуальних активів. Але ці кошти не працюють на державу, адже перебувають поза системою оподаткування. Якщо будуть створені зрозумілі правила гри, то ми отримаємо подвійний ефект - і для економіки, і для державних фінансів

- пояснює Олена Сосєдка.

Чому потрібна легалізація криптовалют

Врегулювання використання криптовалют вигідне не лише державі, а й бізнесу. 

По-перше, як пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка, легалізація цифрових активів захищає права користувачів і бізнесу. Інвестори отримують гарантії, що їхні активи функціонують у правовому полі, а, відповідно, це відкриває шлях до залучення інвестицій, що сприятиме розвитку підприємств, створенню нових робочих місць. 

Легалізація криптовалют відкриє шлях до глобальних інвесторів, банківських партнерств та фондових ринків

- зазначила фінтехекспертка.

По-друге, це важливий сигнал не лише для МВФ, а й для всіх міжнародних донорів та фінансових організацій, що Україна рухається за стандартами ЄС і готова впроваджувати прозорі та цивілізовані правила регулювання ринку, які базуються на європейських стандартах MiCA - Markets in Crypto-Assets Regulation (акт, що регулює криптовалюту у ЄС).

Податкова вигода для держави

Український ринок криптовалют є одним з найбільших у Східній Європі. За даними профільних асоціацій, річний обсяг ринку криптовалют в Україні може сягати 8–10 млрд доларів. Навіть за умови помірного оподаткування на рівні 5% з операції з віртуальними активами - це десятки мільярдів гривень додаткових надходжень до держбюджету щороку. 

Якщо говорити мовою цифр, то при обсягах ринку у 10 млрд доларів навіть 5% податку — це близько 500 млн доларів, тобто понад 20 млрд грн щорічних надходжень до бюджету. Для порівняння, це більше ніж річний бюджет кількох великих обласних центрів. І ці кошти можуть піти на фінансування оборони чи соціальних програм, відбудову, розвиток інфраструктури

- пояснює Олена Сосєдка.

За її словами, оподаткування криптоактивів - це нове джерело для фінансування оборони та відбудови нашої держави. "Це гроші, які зараз "мерехтять" у тіні, але можуть стати реальним ресурсом для інфраструктури, медицини, освіти", - зазначила Олена Сосєдка.

Що потрібно бізнесу

Прості та зрозумілі правила - ключ до успішної легалізації цифрових активів. Ці правила можуть включати:  помірну ставку податку, відсутність подвійного оподаткування і спрощене декларування.

Світові практики показують: чим зрозуміліші й простіші правила, тим більше учасників готові виходити з тіні. Україні потрібно рухатися саме цим шляхом, аби стати фінансовим хабом для регіону

- резюмує Сосєдка.

На сьогодні найбільшою проблемою залишається відсутність єдиної узгодженої системи оподаткування та розподілу повноважень між регуляторами, зокрема, в законопроєкті, який розглядатиме парламент,  не визначено хто буде регулятором ринку криптовалют в Україні. Звісно, ця прогалина може бути врегульована правками до другого читання або ж залишена на розгляд Кабміна. Так чи інакше, як наголошує Олена Сосєдка, ухвалення цього законопроєкту стане без перебільшення історичним кроком, що відкриє широке поле можливостей для розвитку фінансової та економічної сфери.  

Адже запровадження простого механізму  декларування криптоактивів в сукупності з відсутністю подвійного оподаткування означатиме готовність бізнесу вийти з тіні. Після цього, на думку фінтехекспертки в України будуть всі шанси  стати фінансовим хабом Східної Європи, що означатиме притік ще більших коштів до українського бюджету.

Варто розуміти, що крипторинок вже існує, але без правил. Держава лише втрачає, а бізнес працює в напівсірій зоні. Тому чим швидше парламент ухвалить відповідний закон, тим швидше Україна отримає додаткові мільярди

- резюмувала Олена Сосєдка.

Якщо залишити все як є — ризик шахрайства, відтоку капіталу й недовіри міжнародних партнерів тільки збільшуватиметься. Врегулювання ж крипторинку  дозволить забезпечити прозорість, передбачуваність і захист прав інвесторів.

Лілія Подоляк

