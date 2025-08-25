Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету

В Україні триває робота над законодавчим врегулюванням криптовалютного ринку. Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо оподаткування криптоактивів вже найближчим часом. Як розповіла в ексклюзивному коментарі УНН фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка мова не лише про податкові надходження до держбюджету, а й про передбачуваність та прогнозованість для бізнесу.

У 2022 році парламент ухвалив основний закон, що регулює криптоактиви - "Про віртуальні активи". Однак, на сьогодні він не працює, адже для його запуску необхідно ухвалити закон, що встановлює порядок оподаткування цих активів. Мова йде про розроблений парламентарями проєкт змін до Податкового кодексу щодо врегулювання обороту віртуальних активів. Його розгляд у сесійні залі в першому читанні очікується вже на найближчому пленарному тижні. Цілком ймовірно, що нардепи підтримають цей документ, адже питання виведення з "тіні" десятків мільярдів гривень, які щороку обертаються у цифрових активах, дедалі активніше обговорюється представниками влади. Держава зацікавлена в чіткому регулюванні криптовалют, адже це нове джерело надходження податків. Та мова не лише про наповнення бюджету від оподаткування, як наголошує Олена Сосєдка, легалізація криптовалют також дозволить Україні інтегруватися у світові фінансові ринки.

Криптовалюти давно стали невід’ємною частиною світової економіки. Україна входить у топ-20 країн світу за обсягами використання віртуальних активів. Але ці кошти не працюють на державу, адже перебувають поза системою оподаткування. Якщо будуть створені зрозумілі правила гри, то ми отримаємо подвійний ефект - і для економіки, і для державних фінансів - пояснює Олена Сосєдка.

Чому потрібна легалізація криптовалют

Врегулювання використання криптовалют вигідне не лише державі, а й бізнесу.

По-перше, як пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка, легалізація цифрових активів захищає права користувачів і бізнесу. Інвестори отримують гарантії, що їхні активи функціонують у правовому полі, а, відповідно, це відкриває шлях до залучення інвестицій, що сприятиме розвитку підприємств, створенню нових робочих місць.

Легалізація криптовалют відкриє шлях до глобальних інвесторів, банківських партнерств та фондових ринків - зазначила фінтехекспертка.

По-друге, це важливий сигнал не лише для МВФ, а й для всіх міжнародних донорів та фінансових організацій, що Україна рухається за стандартами ЄС і готова впроваджувати прозорі та цивілізовані правила регулювання ринку, які базуються на європейських стандартах MiCA - Markets in Crypto-Assets Regulation (акт, що регулює криптовалюту у ЄС).

Податкова вигода для держави

Український ринок криптовалют є одним з найбільших у Східній Європі. За даними профільних асоціацій, річний обсяг ринку криптовалют в Україні може сягати 8–10 млрд доларів. Навіть за умови помірного оподаткування на рівні 5% з операції з віртуальними активами - це десятки мільярдів гривень додаткових надходжень до держбюджету щороку.

Якщо говорити мовою цифр, то при обсягах ринку у 10 млрд доларів навіть 5% податку — це близько 500 млн доларів, тобто понад 20 млрд грн щорічних надходжень до бюджету. Для порівняння, це більше ніж річний бюджет кількох великих обласних центрів. І ці кошти можуть піти на фінансування оборони чи соціальних програм, відбудову, розвиток інфраструктури - пояснює Олена Сосєдка.

За її словами, оподаткування криптоактивів - це нове джерело для фінансування оборони та відбудови нашої держави. "Це гроші, які зараз "мерехтять" у тіні, але можуть стати реальним ресурсом для інфраструктури, медицини, освіти", - зазначила Олена Сосєдка.

Що потрібно бізнесу

Прості та зрозумілі правила - ключ до успішної легалізації цифрових активів. Ці правила можуть включати: помірну ставку податку, відсутність подвійного оподаткування і спрощене декларування.

Світові практики показують: чим зрозуміліші й простіші правила, тим більше учасників готові виходити з тіні. Україні потрібно рухатися саме цим шляхом, аби стати фінансовим хабом для регіону - резюмує Сосєдка.

На сьогодні найбільшою проблемою залишається відсутність єдиної узгодженої системи оподаткування та розподілу повноважень між регуляторами, зокрема, в законопроєкті, який розглядатиме парламент, не визначено хто буде регулятором ринку криптовалют в Україні. Звісно, ця прогалина може бути врегульована правками до другого читання або ж залишена на розгляд Кабміна. Так чи інакше, як наголошує Олена Сосєдка, ухвалення цього законопроєкту стане без перебільшення історичним кроком, що відкриє широке поле можливостей для розвитку фінансової та економічної сфери.

Адже запровадження простого механізму декларування криптоактивів в сукупності з відсутністю подвійного оподаткування означатиме готовність бізнесу вийти з тіні. Після цього, на думку фінтехекспертки в України будуть всі шанси стати фінансовим хабом Східної Європи, що означатиме притік ще більших коштів до українського бюджету.

Варто розуміти, що крипторинок вже існує, але без правил. Держава лише втрачає, а бізнес працює в напівсірій зоні. Тому чим швидше парламент ухвалить відповідний закон, тим швидше Україна отримає додаткові мільярди - резюмувала Олена Сосєдка.

Якщо залишити все як є — ризик шахрайства, відтоку капіталу й недовіри міжнародних партнерів тільки збільшуватиметься. Врегулювання ж крипторинку дозволить забезпечити прозорість, передбачуваність і захист прав інвесторів.

