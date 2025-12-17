20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп

$42.180.06
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 16328 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 31897 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 22988 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 21530 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 20626 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21290 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18505 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27987 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 47270 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 15089 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 13306 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 12299 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 11192 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 12614 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 12666 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 11239 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 10541 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 31897 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 35771 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Німеччина
Європа
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 74 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 2694 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 12341 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 21636 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 56447 перегляди
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
ChatGPT
Соціальна мережа

20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Меланія Трамп поширила трейлер документального фільму "Меланія", що розповідає про 20 днів до інавгурації президента США на другий термін. Стрічка вийде в кінотеатрах світу з 30 січня 2026 року.

20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп

З'явився перший трейлер документального фільму Меланія. У стрічці йдеться про 20 днів до інавгурації президента США Дональда Трампа на другий термін, передає УНН.

Меланія Трамп поширила трейлер у своїх соцмережах.

Фільм "МЕЛАНІЯ" ексклюзивно в кінотеатрах по всьому світу з 30 січня 2026 року 

- зазначила перша леді США у дописі.

Меланія Трамп продовжила різдвяну традицію перших леді США, відвідавши дитячу лікарню05.12.25, 22:28 • 4648 переглядiв

"20 днів, щоб стати першою леді Сполучених Штатів Америки", — зазначено в описі трейлера.

У Білий дім прибула різдвяна ялинка. Її зустріла Меланія Трамп24.11.25, 20:05 • 4286 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини СвітуУНН Lite
Меланія Трамп