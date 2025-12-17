20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
Київ • УНН
Меланія Трамп поширила трейлер документального фільму "Меланія", що розповідає про 20 днів до інавгурації президента США на другий термін. Стрічка вийде в кінотеатрах світу з 30 січня 2026 року.
Меланія Трамп поширила трейлер у своїх соцмережах.
Фільм "МЕЛАНІЯ" ексклюзивно в кінотеатрах по всьому світу з 30 січня 2026 року
"20 днів, щоб стати першою леді Сполучених Штатів Америки", — зазначено в описі трейлера.
