Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Понад 27 лідерів, включаючи Президента України, та високопоставлені переговорники США збираються в Парижі для узгодження внесків у майбутні гарантії безпеки для України. Зустріч має на меті сформувати спільну позицію щодо підтримки України у разі припинення вогню з росією.

Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки

Союзники України зустрічаються у Парижі у вівторок, прагнучи максимально узгодити свій внесок у майбутні гарантії безпеки, щоб запевнити Україну у разі припинення вогню з росією, з посиланням на дипломатів та чиновників повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До Президента України Володимира Зеленського у столиці Франції приєднаються понад 27 лідерів, а також високопоставлені перемовники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, у межах ширших зусиль щодо формування спільної позиції України, Європи та Америки, яку потім можна було б представити росії, пише видання.

США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ 05.01.26, 17:32 • 7632 перегляди

Переговори щодо припинення війни прискорилися з листопада. Однак, зауважує видання, "було мало сигналів про те, що росія готова прийняти поточні пропозиції, на тлі того, як питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не показують ознак вщухання".

Напередодні зустрічі у вівторок дипломати заявили, що військові чиновники, включаючи начальника Генерального штабу України, перебували в Парижі, щоб зафіксувати конкретні зобов'язання на папері, аби лідери могли надати політичну підтримку. Досі військові обіцянки були здебільшого розпливчастими, пише видання.

Зустріч буде зосереджена на забезпеченні внесків до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню, у координації з Україною та за підтримки США

- згідно з нотою, надісланою 35 запрошеним делегаціям та переглянутою Reuters.

Приймаючі сторони також мають на меті "узгодити внески для ширшого набору гарантій безпеки для України, включаючи обов'язкові зобов'язання, якщо на неї знову нападуть". "Будуть докладені зусилля для забезпечення того, щоб планування країн-учасниць так званої "коаліції охочих" було узгоджено з переговорними позиціями України, США та Європи".

У ноті також пропонується "узгодити наступні кроки для посилення підтримки України та тиску на росію, якщо москва відмовиться брати участь у змістовних переговорах".

Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі04.01.26, 20:10 • 9948 переглядiв

Ми досягли згоди щодо операційних деталей гарантій безпеки. Ми пояснимо, як вони структуровані, і необхідність довгострокових зобов'язань з боку всіх учасників

- сказав журналістам представник офісу французького президента перед самітом.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що "є надія, що закріплення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були широко окреслені в двосторонніх переговорах з Україною".

Юлія Шрамко

