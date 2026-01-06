Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки

Союзники України зустрічаються у Парижі у вівторок, прагнучи максимально узгодити свій внесок у майбутні гарантії безпеки, щоб запевнити Україну у разі припинення вогню з росією, з посиланням на дипломатів та чиновників повідомляє Reuters, пише УНН.

До Президента України Володимира Зеленського у столиці Франції приєднаються понад 27 лідерів, а також високопоставлені перемовники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, у межах ширших зусиль щодо формування спільної позиції України, Європи та Америки, яку потім можна було б представити росії, пише видання.

Переговори щодо припинення війни прискорилися з листопада. Однак, зауважує видання, "було мало сигналів про те, що росія готова прийняти поточні пропозиції, на тлі того, як питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не показують ознак вщухання".

Напередодні зустрічі у вівторок дипломати заявили, що військові чиновники, включаючи начальника Генерального штабу України, перебували в Парижі, щоб зафіксувати конкретні зобов'язання на папері, аби лідери могли надати політичну підтримку. Досі військові обіцянки були здебільшого розпливчастими, пише видання.

Зустріч буде зосереджена на забезпеченні внесків до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню, у координації з Україною та за підтримки США

Приймаючі сторони також мають на меті "узгодити внески для ширшого набору гарантій безпеки для України, включаючи обов'язкові зобов'язання, якщо на неї знову нападуть". "Будуть докладені зусилля для забезпечення того, щоб планування країн-учасниць так званої "коаліції охочих" було узгоджено з переговорними позиціями України, США та Європи".

У ноті також пропонується "узгодити наступні кроки для посилення підтримки України та тиску на росію, якщо москва відмовиться брати участь у змістовних переговорах".

Ми досягли згоди щодо операційних деталей гарантій безпеки. Ми пояснимо, як вони структуровані, і необхідність довгострокових зобов'язань з боку всіх учасників