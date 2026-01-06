Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности

Союзники Украины встречаются в Париже во вторник, стремясь максимально согласовать свой вклад в будущие гарантии безопасности, чтобы заверить Украину в случае прекращения огня с россией, со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К Президенту Украины Владимиру Зеленскому в столице Франции присоединятся более 27 лидеров, а также высокопоставленные переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в рамках более широких усилий по формированию общей позиции Украины, Европы и Америки, которую затем можно было бы представить россии, пишет издание.

США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ

Переговоры о прекращении войны ускорились с ноября. Однако, отмечает издание, "было мало сигналов о том, что россия готова принять текущие предложения, на фоне того, как вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не показывают признаков утихания".

Накануне встречи во вторник дипломаты заявили, что военные чиновники, включая начальника Генерального штаба Украины, находились в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге, чтобы лидеры могли оказать политическую поддержку. До сих пор военные обещания были в основном расплывчатыми, пишет издание.

Встреча будет сосредоточена на обеспечении вкладов в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с Украиной и при поддержке США - согласно ноте, направленной 35 приглашенным делегациям и пересмотренной Reuters.

Принимающие стороны также имеют целью "согласовать вклады для более широкого набора гарантий безопасности для Украины, включая обязательные обязательства, если на нее снова нападут". "Будут приложены усилия для обеспечения того, чтобы планирование стран-участниц так называемой "коалиции желающих" было согласовано с переговорными позициями Украины, США и Европы".

В ноте также предлагается "согласовать следующие шаги для усиления поддержки Украины и давления на россию, если москва откажется участвовать в содержательных переговорах".

Украина подготовится к обоим вариантам – дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе

Мы достигли согласия по операционным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы, и необходимость долгосрочных обязательств со стороны всех участников - сказал журналистам представитель офиса французского президента перед саммитом.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что "есть надежда, что закрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко очерчены в двусторонних переговорах с Украиной".