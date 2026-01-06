$42.420.13
08:46 • 1172 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 14992 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 40871 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 74136 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 43392 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 44919 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 45134 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 111379 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71566 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96994 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Более 27 лидеров, включая Президента Украины, и высокопоставленные переговорщики США собираются в Париже для согласования вкладов в будущие гарантии безопасности для Украины. Встреча имеет целью сформировать общую позицию по поддержке Украины в случае прекращения огня с Россией.

Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности

Союзники Украины встречаются в Париже во вторник, стремясь максимально согласовать свой вклад в будущие гарантии безопасности, чтобы заверить Украину в случае прекращения огня с россией, со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

К Президенту Украины Владимиру Зеленскому в столице Франции присоединятся более 27 лидеров, а также высокопоставленные переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в рамках более широких усилий по формированию общей позиции Украины, Европы и Америки, которую затем можно было бы представить россии, пишет издание.

США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ05.01.26, 17:32 • 7664 просмотра

Переговоры о прекращении войны ускорились с ноября. Однако, отмечает издание, "было мало сигналов о том, что россия готова принять текущие предложения, на фоне того, как вопрос территории остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия между двумя сторонами не показывают признаков утихания".

Накануне встречи во вторник дипломаты заявили, что военные чиновники, включая начальника Генерального штаба Украины, находились в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге, чтобы лидеры могли оказать политическую поддержку. До сих пор военные обещания были в основном расплывчатыми, пишет издание.

Встреча будет сосредоточена на обеспечении вкладов в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с Украиной и при поддержке США

- согласно ноте, направленной 35 приглашенным делегациям и пересмотренной Reuters.

Принимающие стороны также имеют целью "согласовать вклады для более широкого набора гарантий безопасности для Украины, включая обязательные обязательства, если на нее снова нападут". "Будут приложены усилия для обеспечения того, чтобы планирование стран-участниц так называемой "коалиции желающих" было согласовано с переговорными позициями Украины, США и Европы".

В ноте также предлагается "согласовать следующие шаги для усиления поддержки Украины и давления на россию, если москва откажется участвовать в содержательных переговорах".

Украина подготовится к обоим вариантам – дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе04.01.26, 20:10 • 9950 просмотров

Мы достигли согласия по операционным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы, и необходимость долгосрочных обязательств со стороны всех участников

- сказал журналистам представитель офиса французского президента перед саммитом.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что "есть надежда, что закрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко очерчены в двусторонних переговорах с Украиной".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
«Коалиция желающих»
Reuters
Париж
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина