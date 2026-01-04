Украина подготовится к обоим вариантам — дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе

$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 8998 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 34027 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 23067 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 37878 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 48905 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 55469 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54626 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50265 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 64745 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро
Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины
В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потери
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 253970 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвке
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Украина подготовится к обоим вариантам — дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент Зеленский сообщил о предстоящих дипломатических встречах в Европе, направленных на защиту Украины и ускорение завершения войны. Украина готовится к обоим сценариям: дипломатии и активной обороны.

Украина подготовится к обоим вариантам — дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе для защиты и приближения завершения войны, указав, что Украина подготовится к обоим вариантам - дипломатии или активной обороны, пишет УНН.

Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе - будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на россию окажется недостаточно

- сказал Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 1411-го дня войны.

Юлия Шрамко

