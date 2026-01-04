Украина подготовится к обоим вариантам — дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о предстоящих дипломатических встречах в Европе, направленных на защиту Украины и ускорение завершения войны. Украина готовится к обоим сценариям: дипломатии и активной обороны.
Президент Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе для защиты и приближения завершения войны, указав, что Украина подготовится к обоим вариантам - дипломатии или активной обороны, пишет УНН.
Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе - будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на россию окажется недостаточно
"Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
Обращение Владимира Зеленского в конце 1411-го дня войны.