Украина подготовится к обоим вариантам — дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе для защиты и приближения завершения войны, указав, что Украина подготовится к обоим вариантам - дипломатии или активной обороны, пишет УНН.

Готовимся уже и к следующей дипломатической неделе - будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на россию окажется недостаточно - сказал Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст. Я благодарю всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину, как себя самого. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Обращение Владимира Зеленского в конце 1411-го дня войны.